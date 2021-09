Michael Kuhrn ist entsetzt: „Schon als ich in den Wald hineinkam, sah ich einige leere Plastikgebinde liegen“, berichtet er. Und wenig später traf er, der eigentlich auf der Suche nach Schwammerln war, dann auf eine ganze Menge Müll.

Picknick oder Party? "Platz wieder geordnet verlassen"

„Auf einer Fläche von etwa zehn Quadratmetern lag, mitten im Waldgebiet, unglaublich viel Müll herum“, berichtet der Innermanzinger gegenüber der NÖN. Von leeren Plastikflaschen angefangen bis hin zu leeren Plastiksackerln, Verpackung von Knabbergebäck und verschiedenen Snacks reicht die Palette.

Michael Kuhrn mutmaßt, dass im Wald eine Party oder eine Feier stattgefunden hatte oder dass ein Picknick veranstaltet worden war. Dass man die leeren Gebinde einfach mitten im Wald liegen lässt, sei absolut nicht zu verstehen, ist der Innermanzinger empört, „schließlich hat man die volle Verpflegung ja auch mit in den Wald transportiert.“

Michael Kuhrn sieht in einem Picknick oder in einem familiären Zusammentreffen in freier Natur kaum ein Problem, er sagt aber: „Der Platz muss dann auch wirklich geordnet verlassen werden.“