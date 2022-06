Naturbestattung Letzte Ruhe in der Natur: Spatenstich in Maria Anzbach

Eduard Riedl

Der freie Teil des Friedhofes in Maria Anzbach wird zur Naturbestattungsanlage. Foto: Eduard Riedl

N achfrage an alternativen Bestattungsformen ist gestiegen. In Maria Anzbach wird nun am freien Teil des Friedhofs Naturbestattungsanlage errichtet.