Neue Anlage in Neulengbach ermöglicht letzte Ruhe an besonderem Platz

Eine Naturbestattungsanlage wird in Berging errichtet: Auf einer Fläche von rund drei Hektar entsteht die Anlage mit dem Namen „Regenbogen“.

Im November des Vorjahres wurde mit der Planung begonnen, jetzt liegen alle erforderlichen Bescheide des Landes auf.

Anlage für alle Konfessionen und Bestatter offen

Träger und Betreiber der Anlage ist die Altkatholische Kirchengemeinde Krems-St. Pölten. Das Gelände ist seit fast hundert Jahren im Besitz der Familie Woitzuck. Ein Pachtvertrag auf 99 Jahre wurde zwischen der Kirchengemeinde und der Familie Woitzuck abgeschlossen.

„Die Naturbestattungsanlage ist für alle, die auf der Suche nach einer letzten Ruhestätte in unberührter Natur sind“, sagt der altkatholische Pfarrer Richard Gödl. Die Urnenanlage ist für alle Konfessionen und für alle Bestatter offen. Ein Urnengrabplatz kostet 1.290 Euro für 30 Jahre ab dem Zeitpunkt der Beisetzung.

Etwa 1,3 Hektar der Gesamtfläche sind Wald, 1,7 Hektar sind Wiese. Die neue Bestattungsanlage wird so naturnah und schonend wie möglich betrieben. „Es werden keine Flächen versiegelt“, betont Rafael Woitzuck. Es soll eine Blumenwiese entstehen, Wein und Rosenhecken werden gepflanzt. Am Fuß des Hangs entsteht ein geschotterter Parkplatz, ein schmaler Weg führt seitlich des Hügels zum Gedenk- und Feierplatz, wo Verabschiedungsfeiern stattfinden können.

1.290 Euro kostet eine Grabstelle

Wie Pfarrer Gödl berichtet, werden Naturbestattungen immer beliebter. „In den vergangenen fünf Jahren ist die Nachfrage deutlich gestiegen.“ Bei der neuen Anlage in Berging rechnet man mit etwa 50 Bestattungen pro Jahr.

Es seien nicht nur junge Menschen, sondern oft auch ältere, die sich für eine Bestattung im Wald oder auf einer Wiese entscheiden, weiß Gödl. Ein Grund sei, dass keine Kosten für die Grabpflege anfallen. „Die Menschen wollen auch niemandem zur Last fallen.“

Die Eröffnung der Naturbestattungsanlage in Berging ist nächstes Jahr geplant. Eine Anrainerinformation findet am Montag, 8. November, um 19 Uhr, in der Villa Berging statt.