„Ewig ruhen“ am Lieblingsplatz in Wiese und Wald in Berging

„Bereits im ersten Jahr haben über zehn Personen einen Ruheplatz gekauft - zum Teil für verstorbene Menschen, zum Teil für sich selbst, um Vorsorge zu treffen und um ihre Angehörigen zu entlasten“, berichtet Richard Gödl, der Pfarrer der Altkatholischen Kirchengemeinde Krems-St. Pölten auf Anfrage der NÖN. Sie hätten sich auf dem etwa drei Hektar großen Wiesen- und Waldgrundstück am Hang, mit herrlicher Weitsicht bis in die Voralpen und auf die Neulengbacher Burg eben einen „Lieblingsplatz“ ausgesucht, so der Pfarrer. Und ähnlich groß sei die Nachfrage auch heuer, so der Geistliche: „Menschen aus nah und fern suchen und finden bei uns ihre letzte Ruhestätte, sogar aus Wien kommen interessierte Menschen, weil sie an diesem besonderen Ort spüren, da können sie ankommen.“

Die Rede ist von der Naturbestattungsanlage „Regenbogen“, die in Berging errichtet wurde. Die Anlage besteht aus einer hanglagigen Wiese mit anschließendem Wald im Ausmaß von etwa drei Hektar, die naturnah und schonend betrieben wird. Der Fokus liegt auf der Blumenwiese. Wein- und Rosenhecken wurden dazu gepflanzt, nur biologisch abbaubare Urnen werden beigesetzt. Vom Parkplatz am Fuß des Hangs führt ein schmaler Weg seitlich des Hügels zum Gedenk- und Feierplatz.

Im Mai des Vorjahres erfolgte die feierliche Einweihung durch Pfarrer Richard Gödl und im Beisein der Familie Woitzuck, den Besitzern des Grundstückes (die NÖN hat berichtet). Ein Urnengrabplatz kostet 1.290 Euro für 30 Jahre ab dem Zeitpunkt der Beisetzung, für 60 Jahre 1490 Euro. Für die sonst übliche Grabpflege entstehen keinerlei Kosten.

Es sei besonders wichtig, den Trauerenden die Zeit und den Rahmen zu geben, den sie für einen würdigen Abschied brauchen. Pfarrer Gödl: „Ich als Pfarrer versuche immer gemeinsam mit den Bestattern eine Feier in der Weise zu gestalten, dass sie die Trauernden stärkt und ihnen eine Perspektive gibt.“ So habe es nach der Bestattung bereits Feiern in der gegenüber liegenden „Villa Berging“ gegeben. „Manche Angehörige ziehen es vor, nach der Bestattung direkt vor Ort zu bleiben“, weiß der Geistliche, die Hinterbliebenen hätten einfach vor Ort auf einer Decke Platz genommen und direkt beim Urnenplatz mit dem Lieblingsgetränk oder mit der Lieblingsspeise der verstorbenen Person „gefeiert“. „Für uns ist alles möglich, was das Leben stärkt und was einem würdevollen Umgang nicht widerspricht“, erklärt der Pfarrer. Menschen aller Konfessionen oder auch jene ohne Bekenntnis finden in Berging einen Ort. Es gehe um gelebte Menschlichkeit und um die Verbindung mit der Natur und mit der Schöpfung, so der Geistliche, „wir alle sind ja Geschöpfe dieser Erde.“