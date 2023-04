Neuer Termin für die Fotowanderung

Buchstäblich ins Wasser gefallen ist die für letzten Samstag angesetzte Fotowanderung der Eichgrabener Naturfreunde. Der neue Termin für die Naturfreunde-Foto-Wanderung ist Samstag, 22. April um 9 Uhr. Treffpunkt ist am Bahnhof. Reinhold Wanek und Michele Ganguly marschieren im zweiten Teil vom Bahnhof bis zum Sportplatzsteig und zeigen, wie man den Ort von verschiedenen Perspektiven aus perfekt ins Bild rücken kann. Während der Wanderung erzählt Reini spannende Details über die Geschichte Eichgrabens.

Ein weiterer Höhepunkt in dieser Woche ist der Naturfreunde-Filmvortrag, der am Donnerstag, 20. April um 18 Uhr im Gemeindezentrum stattfindet. Karl und Hertha Trenk haben aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Eichgrabener Naturfreunde die Geschichte des Vereins von der Gründung bis jetzt in einen Film verpackt und zeigen auch einen Rückblick auf die Reisetätigkeiten der letzten 40 Jahre.

