„Klangwelt Berge“ begeisterte in Eichgrabens Gemeindezentrum

Quasi als Einstandsgeschenk ins Jubiläumsjahr luden die Naturfreunde vergangenen Freitag viele Naturbegeisterte ins Eichgrabener Gemeindezentrum zur Multivisionsshow „Klangwelt Berge“ von und mit Heinz Zak. Der Naturfreunde-Obmann Johann Gugerell konnte neben dem NÖ Landesgeschäftsführer Ernst Dullnigg auch die stellvertretende Vorsitzende Karin Scheele und den langjährigen Berg- und Kletterreferenten Siegfried Hofmann begrüßen. Klangwelt Berge vom bekannten Bergfotograf Heinz Zak ist ein gewaltiges, emotionales Gesamtkunstwerk, wo er Bilder aus 40 Jahren präsentiert. Begleitet wurde die Veranstaltung live von vier Weltklasse-Musikern.

Die Bilder verschmolzen zu einem tollen Klang-Bild-Erlebnis, das mit spannend erzählten Abenteuern und Erlebnissen ergänzt wurde. Die Weltklasse-Musiker Mariya Nesterovska (Geige), Hubert Mittermayer Nesterovskiy (Fagott) sowie Tobias Steinberger (Percussion) interpretieren einfühlsam die einzelnen Themen und verstärken Spannung, Ruhe, Kraft und Schönheit der Natur. Themen wie Sonne, Mond, Sterne, Blumen, Wolken, Berge und vieles mehr begeisterten das zahlreich erschienene Publikum. „Klangwelt Berge“ kann man heuer in Österreich zumindest zwölf mal in verschiedenen Orten genießen. In der Pause war für Speis und Trank bestens gesorgt.

