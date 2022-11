Neulengbach: Inklusion soll gelebt werden

Inklusion war für Hedwig Panek immer ein besonderes Thema. Als Obfrau des Netzwerks Inklusion Niederösterreich setzt sie sich mit ihrem kleinen Team dafür ein, dass Inklusion umgesetzt und gelebt wird – in Kindergärten und Schulen, in der Arbeitswelt, in Gemeinden. Der Verein mit Sitz in Neulengbach startet jetzt neu durch.

Obfrau Hedwig Panek hat als Sonderschullehrerin gearbeitet und das Studium der Sonder- und Heilpädagogik mit Schwerpunkt Inklusion absolviert. Sie hat zwei Söhne: Valentin und Felix. Felix hat das Down-Syndrom. Er besucht in der Neulengbacher die zweite Klasse, eine Mehrstufenklasse. „Das ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit. Die Klasse lässt Vielfalt zu. Es gibt unterschiedliche Leistungsniveaus. Die Kinder lernen miteinander umzugehen“, sagt die Inklusionspädagogin.

„In Neulengbach stoßen wir auf offene Ohren“

Wichtig sei, dass die Rahmenbedingungen stimmen und genug Personal zur Verfügung steht. „Positiv in Neulengbach ist, dass die Gemeinde Schulassistentinnen in Kindergärten und Schulen finanziert, das ist nicht in allen Gemeinden so“, merkt Hedwig Panek an.

Auch Menschen mit Behinderungen haben besondere Fähigkeiten.“

Das Netzwerk Inklusion versteht sich als Forum für Familien, die Kinder mit Unterstützungsbedarf haben: „Man kann Erfolge und Sorgen mitteilen, man kann über seine Erschöpfung sprechen, aber auch über das Positive“, so Hedwig Panek.

Einmal pro Monat gibt es einen Joure Fixe zum Austausch. Aber das Netzwerk bietet nicht nur Begleitung und Beratung für Familien mit behinderten Kindern, sondern möchte auch andere Menschen und andere Organisationen und Institutionen für Inklusion gewinnen und zur Mitarbeit bewegen. „In Neulengbach stoßen wir auf offene Ohren“, freut man sich im Verein.

In Niederösterreich gibt es verschiedene Initiativen für Familien mit Kindern mit Assistenzbedarf. Dem Team vom Netzwerk Inklusion geht es darum, diese Initiativen zu vernetzen, Informationen weiterzugeben, das Know-how zu vergrößern. Man will Interessen bündeln, mit anderen Initiativen zusammenarbeiten, Lösungen für Probleme finden. Auch mit dem Netzwerk Familie Niederösterreich will das Netzwerk Inklusion zusammen arbeiten.

„Man kann sich zusammentun und gemeinsam ein Anliegen von Eltern verfolgen“, so Hedwig Panek. Anfragen von Familien gäbe es aus dem ganzen Land. Ein Beispiel: Eine Mutter braucht zweimal in der Woche jemanden, der ihr behindertes Kind von der Schule abholt, damit sie wieder arbeiten gehen kann. „Es geht um die Frage, welche Organisation so eine Unterstützung anbietet. Da bräuchte es ein flächendeckendes Angebot. Es gibt viele Familien, die da Schwierigkeiten haben.“ Familienentlastende Dienste wären da eine Hilfe.

Nach der erfolgreichen Kick-Off-Veranstaltung im Oktober sollen weitere Veranstaltungen folgen. „Die direkte Begegnung mit den Menschen ist für uns sehr wichtig“, sagt Sonja Mitterwenger-Fessl. Eines wollen die Vertreterinnen des Netzwerks hervorheben: „Die Unterschiedlichkeit der Menschen kann man nutzen. Auch Menschen mit Behinderungen haben besondere Fähigkeiten.“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.