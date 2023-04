Anruf-Taxi wird für Bahnfahrer in Maria Anzbach gestartet

Mutmaßungen, dass es zu Verschlechterungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, machen derzeit in Maria Anzbach die Runde.

Dass ein Dringlichkeitsantrag der SPÖ zum Thema Öffis im Gemeinderat abgelehnt wurde, sorgte für Kritik, zum Beispiel bei Josef Mayer: „Eine verantwortungsvolle Gemeindepolitik hätte längst von sich aus in Sachen Sicherstellung der Deckung der Verkehrsbedürfnisse der Bevölkerung tätig werden müssen.“ Die Bürger müssten endlich informiert werden, welches Mobilitätsangebot ihnen ab 10. Dezember mit dem neuen Fahrplan zur Verfügung steht. „Von der versprochenen Linienbusverdichtung ist bisher leider nichts zu hören. Das ist ebenso unbefriedigend wie der Stundentakt der Züge am Abend, der sowohl für Maria Anzbach als auch für Neulengbach eine Angebotsverschlechterung darstellt“, so Mayer.

Seitens des VOR wird betont, dass sich das Mobilitätsangebot mit dem Fahrplanwechsel im Dezember verbessern werde. Dafür habe sich auch die Gemeinde sehr eingesetzt.

Statt einer Verdichtung des Busangebots wird das Anruf-Sammeltaxi VOR-Flex installiert. Das Angebot auf der Inneren Westbahn werde sich vor allem durch mehr schnelle Verbindungen von Maria Anzbach nach Wien und St. Pölten verbessern, so die VOR-Info.

„Unberechtigte Befürchtungen“

Mit dem VOR Flex hätten die Bürgerinnen und Bürger ein massives Mehrangebot mit mehr Flexibilität und einer Bedienung des gesamten Gemeindegebietes inklusive des Bahnhofs Maria Anzbach. „Durch die externen Halte Neulengbach Stadt und Eichgraben-Altlengbach ist eine Anbindung an das dortige Bahnangebot gegeben.“

Die VOR-Regionalbuslinie 460 bleibt mit ihrem Schwerpunkt auf die Mobilitätsbedürfnisse der Schüler in der aktuellen Form bestehen. Einzelne Adaptionen sind laut VOR-Info in Abstimmung mit Gemeinde und Schulen möglich.

Insgesamt werde sich das Mobilitätsangebot in Maria Anzbach also mit dem neuen Fahrplan ab 10. Dezember verbessern. Einzelne Fahrplananpassungen seien weterhin möglich.

Die Bürgerinnen und Bürger werden im Herbst über die Fahrpläne und Details bezüglich des neuen VOR Flex Angebotes informiert werden, kündigt VOR-Pressesprecher Georg Huemer an.

