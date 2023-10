Hundezone wird in Eichgraben eröffnet

In den vergangenen Wochen wurde vom Eichgrabener Bauhofteam fleißig an der Errichtung einer Hundezone gearbeitet. Sie befindet sich auf dem Grundstück gegenüber dem neuen Billa. Nach einem kurzen Testbetrieb kann grünes Licht für die Eröffnung gegeben werden. Diese findet am Freitag, 13. Oktober um 15 Uhr statt.

„Wir wissen, dass sich schon viele Hundehalterinnen und Hundehalter auf die Spielzone freuen, wünschen allen Zwei- und Vierbeinern viel Spaß und bitten - gerade im Hinblick auf die aktuelle Debatte - sich an die Regeln zu halten und so ein gutes Miteinander zu ermöglichen“, appelliert Bürgermeister Georg Ockermüller an die Hundehalter.