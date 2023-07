Entwurf für Kindergarten Unter Oberndorf präsentiert

Ein Kindergartenneubau in Unter Oberndorf mit angeschlossener Kleinkinderbetreuung steht seit einiger Zeit auf der Agenda der Gemeinde Maria Anzbach. „Der Kindergarten in Maria Anzbach erreicht durch den steigenden Bedarf seine Grenzen. Deshalb möchten wir ihn um eine Filiale in Unter Oberndorf erweitern, wo auch eine attraktive Kleinkinderbetreuungseinrichtung integriert werden soll“, erklärt dazu Bürgermeisterin Karin Winter (ÖVP). In der Gemeinderatssitzung präsentierte dazu Architekt Rochus Thurnher erste Entwürfe.

Das Gebäude soll über ein Satteldach verfügen, wie es die Bebauungsvorschriften im Altortgebiet vorsehen, vier Gruppen umfassen und in Niedrigenergiebauweise ausgeführt werden. Eine besondere Herausforderung stellt das momentane Baukostenniveau dar, das mittlerweile einen Errichtungspreis von über 3.000 Euro pro Quadratmeter erreicht hat.

Finanzreferent Adolf Wagner führte dazu aus, dass derzeit für Kinderbetreuungseinrichtungen besondere Förderungen durch das Land Niederösterreich vorgesehen sind, welche bei diesem Projekt ein Ausmaß von vierzig Prozent und darüber erreichen können. Allerdings müssten die Kosten von der Gemeinde vorfinanziert werden.

Im Anschluss wurde noch debattiert, ob Parkplätze in der vorgesehenen Zahl erforderlich seien. Gemeinderat Lothar Rehse von den Grünen: „Mehr Parkplätze schaffen auch mehr Verkehr.“ Architekt Thurnher führte dazu aus, dass Erhebungen beim bestehenden Kindergarten in Maria Anzbach ergeben haben, dass über siebzig Prozent der Kinder mit PKW gebracht werden, der sich dadurch ergebende Parkplatzbedarf wurde deshalb auch in der Planung abgebildet.

ÖVP-Vizebürgermeister Helmut Peter sagte dazu: „Wir müssen halt auch die Lebensrealität der Menschen berücksichtigen, und die ist in unserer Region sehr oft mit dem Auto verbunden.“ Ob eine weitere Ausschreibung für die Planung erforderlich ist, wie es die Fraktion der Grünen für möglich hält, wird zeitnahe abgeklärt.

Bürgermeisterin Winter abschließend: „Lassen wir das Ganze jetzt sacken, denken wir über mögliche Optimierungen nach. In der zweiten Augustwoche werden wir in einer weiteren Gemeinderatssitzung ausschließlich zu diesem Thema gemeinsam zu einem endgültigen Beschluss kommen. Denn die Zeit drängt, wir möchten gegen Ende des Jahres 2024 den Kindergartenbetrieb in Unter Oberndorf aufnehmen.“