„Wir werden das nicht schaffen“, befürchtet Josef Ecker: Der frühere VP-Bürgermeister hat große Bedenken, dass die Gemeinde Asperhofen den Schulneubau finanziell nicht stemmen kann. Niemand mache sich Gedanken, wie man die Kredite zurückzahlt, kritisiert Ecker. Das Land sei nicht so gut informiert, deswegen habe er seine Bedenken bei der Landesregierung deponiert: „Ich habe eine Eingabe gemacht, dass da einiges nicht in Ordnung ist“, informiert Ecker die NÖN. Genau am 16. Oktober – am Tag des Spatenstichs für den Neubau – hat er ein Antwortschreiben bekommen, dass der Abteilung Schulen noch kein konkretes Projekt vorliegt.

Auf NÖN-Nachfrage betonte aber Marion Gabler-Söllner von der Abteilung Schulen und Kindergärten, dass der Plan für einen sechsklassigen Neubau eingereicht wurde. „Dass es diesen Neubau geben wird, ist fix. In welchem Ausmaß und in welcher Dimension das Gebäude entstehen wird, wird sich zeigen“, so Gabler-Söllner. Zur Finanzierung könne sie noch nichts sagen, da sie Beschlüsse von mehreren Gremien vorgreifen würde. Ein Zusammenspiel von mehreren Abteilungen sei dabei notwendig.

Für Josef Ecker ist das Millionenprojekt nicht notwendig, weil es auf längere Sicht nicht genug Kinder im Ort gebe. Eine Schulerweiterung und -sanierung würde es auch tun, ist er überzeugt. Ecker vermutet, dass die Gemeinde die Gebühren erhöhen muss, wenn sie die Kredite für die neue Schule nicht zahlen kann. Die Gemeindeaufsicht müsse prüfen, ob Asperhofen so ein Projekt finanziell schaffen kann, betont Ecker.

ÖVP-Bürgermeisterin Katharina Wolk informiert, dass es vergangene Woche Gespräche gegeben habe. „Alles ist positiv verlaufen“, sagt die Bürgermeisterin. Man sei seit Monaten mit dem Land in Verbindung und alle zuständigen Abteilungen seien zuversichtlich, dass das Projekt passt. Die Finanz-Sitzung sei aber eben noch ausständig. „Ich glaube aber nicht, dass die Frau Landesrätin aufs ‚Geratewohl‘ einen Spatenstich macht und kommen würde, wenn das Projekt nicht passt“, ist Wolk überzeugt.