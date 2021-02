Statt Eislaufen ist in Kürze Rollschuhfahren bei der Schulzhütt’n in Altlengbach angesagt. Gäste aus der ganzen Region konnten in diesem Winter am Eislaufplatz begrüßt werden, den Hannes Schulz bei seiner Schulzhütt’n zur Verfügung stellte. Aus Kirchstetten kam Sabine Dornig auf den Eislaufplatz, um Tochter Luna den Eislaufspaß zu ermöglichen. Bald darf die kleine Luna nun mit den Rollschuhen fahren. Hannes Schulz bereitet gerade alles für den Platz vor.

Klement