Fit in Maria Anzbach mit „Denkmerkstatt“ und Tanztreffen

Vergangene Woche starteten in Maria Anzbach zwei Workshops, die vom Team der Community Nurses organisiert wurden. Ziel dieser Workshops ist zum einen nicht nur den Gesundheitsgedanken, sondern auch den Kontakt unter den Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger zu fördern.

„Gesundheitsförderung soll Spaß machen”, betont Roswitha Lattner von Community Nurses. In den laufenden Workshops haben Menschen die Möglichkeit, sich wöchentlich innerhalb einer Gruppe zu treffen. In der Denkmerkstatt von Eva Maria Mader können ab sofort jeden Donnerstag zwischen 14 und 17.30 Uhr in ungezwungener Atmosphäre Geist und Seele gestärkt werden. Im Probetraining Mitte März konnten 15 Teilnehmer spielerisch sowohl ihre kognitiven, als auch koordinativen Fähigkeiten ansprechen und fördern. Der Spaß beim Üben und der soziale Zusammenhalt der Gruppe standen dabei im Vordergrund. „Wichtig ist, dass sich jeder wohlfühlt und sich in dieser Atmosphäre wöchentlich mit Aufgabenstellungen beschäftigen kann, die Geist und Seele ansprechen,“ sagt Eva Maria Mader.

Ebenso ging es beim Tanztreffen am Dienstag vor allem um Spaß an der Bewegung und den Kontakt in der Gruppe. 17 Personen waren der Einladung gefolgt. Ab sofort findet das Tanztreffen jeden Dienstag von 14.30 und 16 Uhr unter der Leitung von Maria Luise Kerschbaum im Pfarrheim Maria Anzbach statt. Neben tänzerischen Fähigkeiten werden auch Kondition sowie motorische und koordinative Fähigkeiten trainiert.

Das Team der Community Nursing der ARGE „Gemeinden gut versorgt“ nimmt gerne Anregungen und Ideen auf und steht weiterhin mit Informationen unter der Nummer 02772 - 52481 300 oder per e-mail: cn@maria-anzbach.at zur Verfügung. Mehr Infos über Community Nursing auf der Gemeinde Hompage: www.maria-anzbach.at

