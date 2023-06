Sommersalon in Neulengbacher Galerie ist geöffnet

Der Sommersalon wurde in der Galerie am Lieglweg in Neulengbach eröffnet. Galeristin Ursula Fischer freut sich, Malerei und Skulpturen von Michael Ornauer, Veronika Suschnig, Dana Bartonickova und Mario Dalpra präsentieren zu können.

Die Ausstellung in der Galerie am Lieglweg ist den ganzen Sommer über geöffnet und kann jederzeit nach Voranmeldung bei der Galeristin besichtigt werden.

Das Konzept der Salons hat Ursula Fischer im Vorjahr eingeführt. Statt großer Einzelausstellungen präsentiert sie nun kleinere Ausstellungen mehrerer Künstlerinnen und Künstler, die in entspannter Atmosphäre ihre Werke präsentieren, sowie Lesungen, Musikveranstaltungen oder Theatervorführungen, bei denen die Bilder an den Wänden mit den Jahreszeiten wechseln.

Der Termin für die Eröffnung des Herbstsalons steht bereits fest: Sonntag 10. September.