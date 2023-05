Steghofbrücke Neulengbach: Arbeiten starten in Kürze

Am 5. Juni werden umfangreiche Baumaßnahmen an der Steghofbrücke begonnen. Die Gemeinde lud jetzt die unmittelbaren Anrainer zu einer Informationsveranstaltung in den Rathaussaal. Bürgermeister Rummel hielt fest, dass die alte Brücke einen „guten Dienst getan hat, aber leider aufgrund ihres Zustandes keiner Sanierung zugeführt werden kann“.

Schon 2017 habe die Brücke im Zuge einer Prüfung die Schulnote 5 erhalten; als Sofortmaßnahme sei eine Beschränkung auf 3,5 Tonnen erlassen worden. Jetzt wird eine neue Brücke gebaut. Drei Aspekte seien dabei wichtig, so Rummel: Die Radroute wird unter der Brücke durchgeführt, was zur Verkehrssicherheit beitrage. Ein Fischaufstieg wird durch Schichtung großer Steine errichtet und soll die Wanderung der Fische flussaufwärts ermöglichen. Dieser Teil ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtgemeinde mit dem Wasserverband zur Umsetzung einer EU Richtlinie und wird aus Mitteln der EU gefördert. Und nicht zuletzt werde auch der Hochwasserschutz verbessert, da der Querschnitt der neuen Brücke größer ist und damit ein Rückstau des Wassers flussaufwärts unterbunden werde.

Planverfasser Andreas Schnabel von der Firma Neukom nannte die Eckdaten des neuen Bauwerks: Die Fahrbahn wird fünf Meter breit statt bisher 4,8. Errichtet wird auch ein Gehsteig mit einer Breite von 1,5 Metern. Die Spannweite beträgt 17,5 Meter statt bisher 15 Meter. Die äußere Gestaltung werde ähnlich der neuen Sturmbrücke, jedoch schwächer bombiert ausfallen. Die Brücke wird ohne Gewichtsbeschränkung freigegeben.

Am 5. Juni beginnt die Firma Traunfellner mit der Baustelleneinrichtung. In einer ersten Phase werden die Leitungen für Elektrizität und Wasser neu verlegt, dann wird die alte Brücke abgebrochen. Für die massiven Beeinträchtigungen während der Bauzeit bat Schnabel um Verständnis. So werde die Radroute von Emmersdorf entlang der Emmersdorfer Straße und der Ulmenhofstraße über die Kollergasse auf die Laabenbachstraße geführt. Die Uferstraße, ein Teil der Schulgasse sowie die Wassergasse werden zeitweilig für den Verkehr gesperrt. Die Kreuzung Schulgasse-Uferstraße wird auf Dauer vollständig für den gesamten Verkehr gesperrt, der Verkehr über die Kirchfeldstraße und Klosterfeldstraße umgeleitet. Die Müllbehälter werden von der Baufirma von den Haushalten abgeholt und an geeigneter Stelle der Firma Brandner übergeben, für die Bewohner der Wassergasse soll ein PKW-Parkplatz auf dem Liechtensteinschen Grund neben dem Büro der Bauführung, bereitgestellt werden.

Für weitere Fragen standen Schnabel und Bürgermeister Rummel zur Verfügung: So wurde erläutert, dass die Radroute mit einer Breite von 3,10 Meter etwa 50 Meter von der Brücke stromabwärts in einer Steigung von 6° von der Uferstraße abgeleitet und 70 Meter flussaufwärts wieder auf die Laabenbachstraße zurückgeführt wird, wobei der dort bestehende Damm nicht durchtrennt sondern überstiegen werden soll. Über weitergehende Sanierungsmaßnahmen an den umliegenden Straßen (Schulgasse, Klosterfeldstraße, Laabenbachstraße, Uferstraße) werde man nach Fertigstellung der Brücke entscheiden.

A8893: Andreas Schnabl (Projektingenieur der Fa. Neukom), Stadtrat Helmut Leonhartsberger, Bürgermeister Jürgen Rummel und Thomas Kammerer vom Bauamt NB erläutern den interessierten Anrainern den Bauplan und beantworten im Anschluss daran sämtliche Fragen.

a8894: dieses Gebiet ist verkehrstechnisch am meisten betroffen, grün ist die Radwegumleitung

a8895: Die Anrainer Peter Gelter, Gaby Lamp, Eva Mayer, Erich Lamp, Maria Köck und Christina Köck informieren sich bei Jakob Bayerl (Techniker der Fa. Traunfellner), Andreas Schnabl (Projektingenieur der Fa. Neukom), Stadtrat Helmut Leonhartsberger und Bürgermeister Jürgen Rummel

Steghofbrücke Bauwerksplan: von der Neukom zVg

Steghofbrücke Lageplan: von der Neukom zVg

