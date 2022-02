Neuer Ortschef in Asperhofen: „Wichtig, dass alle mitarbeiten“

Die neue Gemeindespitze von Asperhofen steht fest: Harald Lechner (ÖVP) wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung zum neuen Bürgermeister gewählt. Als Vizebürgermeister folgt Finanzreferent Franz Zöllner (ÖVP) nach.

Lechner war der einzige Kandidat, der zur Bürgermeister-Wahl antrat. 14 der insgesamt 20 abgegebenen Stimmen entfielen auf seinen Namen. Sechs Stimmzettel waren leer und damit ungültig. „Mir war im vorhin klar, dass auch aus parteitaktischen Gründen nicht alle mich wählen werden. Das soll aber der künftigen Zusammenarbeit und dem konstruktiven Miteinander für die Marktgemeinde Asperhofen überhaupt nicht im Weg stehen“, betonte der 38-Jährige in seiner Antrittrede. Die Interessen der Allgemeinheit zu wahren sei wichtiger, als Meinungsverschiedenheiten oder eine Parteifarbe. „Deshalb ist es mir wichtig, dass in Zukunft alle mitarbeiten und ihre Ideen objektiv und sachlich begründet einbringen. Auf das möchte ich mich konzentrieren“, sagte der neue Bürgermeister.

Zöllner erhielt 15 Stimmen

Franz Zöllner wurde von 15 der 20 anwesenden Gemeinderäte zum neuen Vizebürgermeister gekürt. „Ich bedanke mich für das Vertrauen und nehme die Wahl an“, sagte der 63-Jährige nach der Verkündung des Ergebnisses. Bauernbund-Obmann Robert Schnopp (ÖVP) zog mit 18 Stimmen wieder in den Gemeindevorstand ein.

Änderungen gab es auch in den Ausschüssen: Der neu angelobte ÖVP-Gemeinderat Nikolaus Öllerer wurde als neues Mitglied in den Finanz- und in den Güterwege-Ausschuss gewählt, und Josef Sprengnagel (ÖVP) folgt in den Prüfungsausschuss nach.

In der Unabhängigen Liste Asperhofen gab es bis kurz vor der Wahl Überlegungen einen Gegenkandidaten zu stellen. Schlussendlich entschieden sich die Mandatare aber dagegen. Auch sie wollen sich für die Gemeinde um ein Miteinander bemühen. „Ich gratuliere Harald Lechner und Franz Zöllner zur Wahl und hoffe auf gute Zusammenarbeit, um die Anliegen der Gemeindebürger zufriedenstellend zu lösen“, so Gemeinderat Michael Damisch.

Zum Schluss wurde Alt-Bürgermeisterin Katharina Wolk verabschiedet. Lechner dankte der ehemaligen Ortschefin für ihre siebenjährige Tätigkeit und für die gute Zusammenarbeit. Unter tosendem Applaus bekam Wolk Blumen überreicht .

