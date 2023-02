TC Laaben: Ein Skirennen, aber auf Gras

Am Wochenende kehrte der Winter zwar wieder zurück ins Laabental. Die Schneearmut prägte allerdings die vergangenen Jahre.

Aus diesem Grund hat sich der Tennisverein Laaben etwas Besonderes einfallen lassen: ein Grasski-Rennen. Im Frühjahr soll dieses durchgeführt werden. Teilnehmen kann jeder. Die speziellen Ski, die man dafür braucht, werden vom Verein zur Verfügung gestellt.

Grasski statt Alpinski. Der TC Laaben wird heuer Grasskirennen veranstalten. Das beschlossen Robert Gruber, Wolfgang Brousek und Kurt Vevoda. Foto: Foto Ernst Klement

Gefahren wird um Stangen, vergleichbar mit dem Dahingleiten auf Schnee ist es aber nicht. „Wir wollen es einmal probieren“, heißt es seitens des Vorstands des Tennisvereins. Der TC hat vor 20 Jahren die Aktivitäten des Skivereins übernommen, der sich damals aufgelöst hatte.

Wenig Schnee führte vor 15 Jahren dazu, dass der letzte Skilift in Innermanzing schloss. Über 30 Jahre lang genossen besonders die Schüler der Mittelschule Laabental die Benützung des Skilifts neben der Schule. Die Turnstunden im Winter wurden damals zum Skifahren genutzt.

Drei Schilling für eine Tageskarte

Schon vorher wurde das einstige Skidorado in Laaben wegen zu wenig Schnee geschlossen. Die NÖN blickte mit dem letzten Skipionier im Laabental, Altbürgermeister Helmut Lintner, auf diese Winterzeit zurück. Bereits 1970 installierte Möbelfabrikant Ludwig Schraml in Laaben auf dem Weikmannriedl einen Schlepplift. Die Schülerinnen und Schüler konnten zum Skilift gehen, der sich hinter der Volksschule befand, die Tageskarte kostete damals drei Schilling. Wegen Schneemangels wurde dieser Skilift auf 320 Meter Höhe aber 1975 geschlossen. 1981 eröffnete Altbürgermeister Helmut Lintner auf 650 Metern rund um sein Gasthaus das Skizentrum Klammhöhe. Mehrere Loipen führten ins Schöpflgebiet und waren gut besucht. „Es wurlte nur so auf den Langlaufloipen“, erinnerte sich der ehemalige Ortschef zurück. Auch der Skilift auf der Klammhöhe erfreute sich großer Beliebtheit: „Die Kinderskikurse waren immer ausgebucht“ so der Altbürgermeister. Daneben gab es auch noch einen Eislaufplatz. 2001 wurde das Skisportzentrum Klammhöhe geschlossen. „Die Schneearmut schreitet rasant fort. Heute ist unter 1.000 Meter kein Skifahren mehr möglich“, sagt Lintner.

