Um die Nahversorgung zu stärken, startete Bürgermeister Georg Ockermüller bereits 2015 – damals als geschäftsführender Gemeinderat - mit Nahversorgerkühlschränken in Eichgraben. In Zusammenarbeit mit Yuki und Valentin Seidler wurden regionale Produzenten gefunden, die diese regelmäßig befüllten. „Nun ist die Zeit für einen nächsten Schritt gekommen“, meint die geschäftsführende VP-Gemeinderätin Stefanie Anderlik. Vizebürgermeister Johannes Maschl und Stefanie Anderlik waren daher in Pyhra und St. Georgen, um sich Ideen für ein 24-Stunden-Nahversorgungskonzept 2.0 zu holen. „Die Erkenntnisse werden in den nächsten Wochen auf ihre Umsetzbarkeit geprüft“, so Anderlik.

Gleichzeitig wurden in sozialen Netzwerken die Bürger um ihre Ideen für die Nahversorgung gefragt. Trotz der Tatsache, dass es in Eichgraben seit Jahren keine Fleischerei mehr gibt, ist die Gemeinde in Sachen Nahversorgung relativ gut aufgestellt. Neben der Bäckerei Rothwangl, die die Kunden im Zentrum täglich – auch am Sonntag – mit Produkten des täglichen Bedarfs versorgt, bieten auch das „Lädchen“ beim Bahnhof und der Wochenmarkt regelmäßig vielfältige regionale Schmankerl an. Weiters kann man sich im „Eierhütterl“ von Bauer Max im ehemaligen Kloster Stein rund um die Uhr mit Eiern und einigen bäuerlichen Produkten eindecken.

Während sich einige Eichgrabener ein Kaffeehaus oder Wirtshaus wünschen, fragen sich die bestehenden Nahversorger: „Brauchen wir das?“

Konkurrenz wird befürchtet

Claudia Führer vom Eichgrabener Lädchen sieht die Idee für ein 24h-Nahversorgungskonzept eher kritisch: „Abgesehen davon, dass es ein großer Aufwand ist, so einen regionalen Hofladen immer gut bestückt zu halten, sehe ich es auch ein wenig als Konkurrenz zu den bestehenden Nahversorgern.“ Stefanie Anderlik betont, dass man erst dabei sei, Ideen zu sammeln und sich Konzepte zu überlegen. „Auf jeden Fall werden auch die bestehenden Nahversorger in die Planung eingebunden und eingeladen, ihre Produkte dort anzubieten“, versichert die Gemeinderätin. Angedacht ist jedenfalls, dass die bestehenden Nahversorgerkühlschränke, die durch den Lockdown momentan nicht jederzeit zugänglich sind, durch ein innovatives Konzept ersetzt werden sollen.