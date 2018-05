Die Jagdgilde Neulengbach lädt am Mittwoch, 30. Mai, um 19 Uhr zum ersten Jägerinnenstammtisch in der Schulzhütte in Altlengbach ein. Vortragende ist die „Jägerin 2017“ Carina Frank. Sie spricht zum Thema „Die Frau in der Jagd einst und heute.“

Die Idee zum Jägerinnenstammtisch hatte die neue Schriftführerin der Jagdgilde Claudia Gittler. Sie kam durch die Familie und ihren Mann zur Jagd. Seit dem Jahr 2003 hat sie die Jagdkarte. Außerdem ist sie auch Jagdhornbläserin.

Von den etwa 300 Mitgliedern der Neulengbacher Jagdgilde sind zehn Prozent Frauen. „Zum Stammtisch sind nicht nur Jägerinnen, sondern alle an der Jagd interessierten Frauen eingeladen“, hält Claudia Gittler im NÖN-Gespräch fest.