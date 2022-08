Bauen in Region Wienerwald: „Für junge Leute wird es schwierig“

Werbung

Den Traum vom Eigenheim realisiert sich Bernhard Berger. „Es ist ein Glück, dass ich den Bauplatz bereits habe“, sagt der St. Christophener. Er hat heuer am 1. August die Baugrube ausgehoben und ist eben dabei, den frisch betonierten Keller in Hub auszuschalen.

Die neuen Regelungen bei Krediten sind ihm noch nicht bekannt. Er hat schon einiges für den Hausbau gespart gehabt und auch von den Eltern werde er unterstützt, stellt der Bauherr fest. „Diese Woche fahre ich zur Bank, um die restliche Finanzierung zu klären.“

Bernhard Berger hat in Hub gerade erst mit dem Hausbau begonnen. Er hat dafür einiges gespart und wird sich erst mit der Kreditfrage beschäftigen. Foto: Christine Hell

Den Plan für ein Haus habe er schon lange im Kopf gehabt, „und so wird jetzt auch gebaut.“ Ziegel zu bekommen sei längere Zeit schwierig gewesen, berichtet der junge Hausbauer, „jetzt gibt es beim Bauunternehmen Kickinger in Böheimkirchen aber keine Engpässe mehr, alle Baumaterialien sind lieferbar.“

Auch die Familie Malli ist gerade mitten drin im Hausbauen. „Wir haben noch einen glücklichen Zeitpunkt gewählt“, ist Sebastian Malli froh, dass er und seine Frau Phoebe beim Bau ihres Eigenheims von der Verschärfung der Kreditbedingungen und dem Anstieg der Zinsen nicht betroffen sind.

Das Paar hat Ende Februar mit dem Hausbau in Neulengbach begonnen. „Wir haben für zwölf Jahre eine Verzinsung von 1,6 Prozent bekommen, danach ist der Zinssatz variabel“, berichtet Malli. Jetzt - mit den gestiegenen Zinsen und auch dem weiteren Preisanstieg in der Baubranche hätte man wohl Probleme gehabt oder einige Dinge anders machen müssen, so Malli. Noch heuer will die Familie in ihr neues Haus einziehen.

„Wenn man keine Eigenmittel hat ist es immer ein Risiko. Das war auch früher so.“ manuel wurmetzberger Bauträger Amadeus

16 Eigenheime sind in der Holubgasse in Neulengbach entstanden. Elf Häuser sind verkauft, fünf sind noch zu haben. Dass der Verkauf der Gebäude aufgrund der neuen Kreditregelungen schwierig wird, glaubt man bei Bauträger Amadeus nicht: „Es gibt Anfragen. Wir sehen das ganz entspannt, es ist Hochsommer“, sagt Manuel Wurmetzberger.

Bei guten Projekten in guten Lagen werde es keine Probleme geben. Wurmetzberger geht aber davon aus, dass sich die neuen Kreditvorgaben auf den Markt insgesamt schon auswirken werden. Er weiß von einigen wenigen Kunden, dass diese ihre gewünschte Finanzierung bei der Bank nicht bekommen haben.

Amadeus Bau zieht die geplanten Projekte im Raum Neulengbach jedenfalls durch: Vier Einfamilienhäuser in gekuppelter Bauweise mit Garten entstehen in Ollersbach. „Hier beginnen wir jetzt im September“, informiert Wurmetzberger. Für die neuen Eigentumswohnungen und Reihenhäuser in der Kohlreithstraße soll dann im Frühjahr Baubeginn sein. Dass sich die Änderung bei den Krediten auf den Immobilienmarkt auswirkt, erwartet auch Stefan Kagerer:

„Vor allem junge Leute bekommen Schwierigkeiten“, stellt der Chef von Remax Park Neulengbach fest. Das liege aber nicht so sehr an den erforderlichen 20 Prozent Eigenmitteln, sondern an der monatlichen Kreditrate, die höchstens 40 Prozent des monatlich verfügbaren Nettohaushaltseinkommens ausmachen darf, so der Immobilienexperte: „Da fallen viele aus dem Raster und überlegen eher zu mieten als zu kaufen.“

Bei Immobilien-Besichtigungsterminen merke man, dass es Sorgen um die Finanzen gibt: „Wenn man nicht Eltern im Hintergrund hat, die die Eigenmittel vorschießen, wird es eng.“

Wienerwald ist gefragte Wohnregion

Die Nachfrage nach Immobilien ist in der Region Wienerwald laut Stefan Kagerer immer noch über dem verfügbaren Angebot, es gäbe genug Menschen, die sich Immobilien leisten können. Was Kagerer problematisch findet ist das oft fehlende Finanzwissen in der Bevölkerung.

Die Nachfrage nach Krediten war in den vergangenen Jahren sehr groß, und sie ist auch aktuell sehr groß, heißt es seitens der Raiffeisenbank Wienerwald: „Unser Zugang war und ist, dass sich der Kunde den Kredit auch leisten können muss, und zwar nicht nur zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme und unter optimalen Voraussetzungen, sondern über die gesamte Laufzeit. Daher waren wir uns auch bei der Kreditvergabe immer unserer Verantwortung gegenüber dem Kunden bewusst und haben uns somit bereits an die empfohlenen Richtlinien gehalten.“

Der Traum vom Eigenheim wird sich in Zukunft für viele Menschen jedenfalls schwerer realisieren lassen. Seitens der Raiffeisenbank Wienerwald heißt es dazu: „Bei einer gleichzeitigen Wohnraumverknappung und steigenden Preisniveaus wird der Wunsch, eigenen Wohnraum zu schaffen, zukünftig wohl immer schwieriger umzusetzen sein.“

Zukünftig werde es tendenziell eher zu mehr Kreditablehnungen kommen, weil die neuen gesetzlichen Anforderungen, Eigenmittel und Schuldenlast betreffend, für einige potenzielle Kreditnehmer doch mehr als herausfordernd sein werden bzw. einfach nicht darstellbar sind.

