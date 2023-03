Karl Stix kauft Ölmühle in Asperhofen

Die Ölmühle hat einen neuen Besitzer. Karl Stix, Gründer der „Käsehütte“ aus Maria Taferl hat die Ölmühle gekauft. Er will dort einen Selbstbedienungsladen errichten und Käse sowie bäuerliche Produkte von Direktvermarktern anbieten. Auch einen Wochenmarkt und einen kleinen Shop kann sich der Unternehmer in Asperhofen vorstellen. „Ich hoffe, dass wir ab Juli starten können. Einen Markttag gibt es vielleicht schon früher“, berichtet Karl Stix exklusiv gegenüber der NÖN von seinen Plänen. Von einem Bekannten hat er erfahren, dass die Ölmühle zum Verkauf steht und zugeschlagen.

Foto: kaesehuette.at

Auch Öl zu pressen – wie vorher in der Ölmühle – hält er für umsetzbar. „Ich habe ja auch Franz Parrer, den Mitbegründer der Ölmühle vom Marktfahren gekannt“, so Stix, der als Marktfahrer begonnen und im Jahr 2000 den Bauerladen in Maria Taferl errichtet hat. Der Schwerpunkt liegt auf Käse sowie regionalen bäuerlichen Produkten. Derzeit arbeiten 32 (Teilzeit)-Beschäftigte bei Stix und sind auch auf Märkten unterwegs.

Ölmühle steht seit 2010 still

Die Ölmühle in Asperhofen besteht seit dem Jahr 1988. Es wurde eine Anlage errichtet, die Biotreibstoff aus Pflanzenöl erzeugt. Von Beginn an war Gottfried Ruhm für 22 Jahre lang bei dieser bäuerlichen Genossenschaft dabei. „5.000 Tonnen Biodiesel aus Raps- und Sonnenblumenöl wurden pro Jahr erzeugt“, weiß Ruhm, der sich auch heute noch um das Gebäude kümmert. Bald allerdings schrieb man aufgrund von Ernteausfällen und weggefallenen Förderungen Verluste.

Foto: Topothek AsperhofenGemeinde Asperhofen

Im Jahr 1999 wurde die Anlage von der Firma Münzberg aus Deutschland übernommen. „Dieses Unternehmen hat dann Altspeisefett zu Biodiesel verarbeitet“, berichtet Ruhm. Seit 2010 wird nichts mehr produziert. „Die Gerätschaften für den Biodiesel wurden entsorgt. Nur noch die Pflanzenölpresse ist vorhanden“, sagt Ruhm.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.