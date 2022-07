Platzmangel: Schule in St. Christophen bekommt Container

Werbung

Die Schülerzahlen steigen, die Schule St. Christophen wird im Herbst zu den zwei Volksschul- und sechs Sonderschulklassen eine Sonderschulklasse dazubekommen. Doch es herrscht Platzmangel. Der Wunsch wären vier zusätzliche Klassenräume und zwei Gruppenräume sowie Nebenräume (die NÖN hat berichtet).

Jetzt wird die Schulgemeinde im Pfarrgarten ein Provisorium errichten, informiert Bürgermeister Jürgen Rummel auf Anfrage der NÖN. Sechs Container werden für einen Werkraum aufgestellt. „Es hat diverse Überlegungen für eine Schulerweiterung gegeben. Es geht darum, wie man das nächste Schuljahr schafft.“ Vorübergehend soll eine Containerlösung Abhilfe für die Platzprobleme bringen.

Zu Schulbeginn sollen Container stehen

Wie der Obmann der Schulgemeinde Christoph Bauer ausführt, wird ein Fundament errichtet, auf dem angemietete Container aufgestellt werden: „Das soll bis Ferienende gemacht werden. In der ersten Schulwoche wird die Schulbehörde kommen und den provisorischen Werkraum prüfen.“ Die Gemeinde sei daran, einen Plan zu erarbeiten, wie das Schulgebäude erweitert werden kann und wie Platzreserven ausgenützt werden können. „Eine Vergrößerung ist notwendig“, so Christoph Bauer.

Wegen des Projekts auf der Wiese hat sich ein Anrainer bei der NÖN beschwert: „Mich hat fast der Schlag getroffen, als ich gesehen habe, dass da ausgepflockt wird. Wir sind von der Gemeinde nicht verständigt worden“, ärgert sich der Mann. Eine andere Wiese sei besser geeignet, so der St. Christophener.

Auf der Wiese hinter der Kirche werden sechs Container aufgestellt, um ein Provisorium für den Werkunterricht zu errichten. Foto: Foto Christine Hell

Zur Kritik sagt der Bürgermeister: „Wir haben auf die Zustimmung der Diözese warten müssen. Ich kann nicht bei jeder Grundsatzüberlegung alle Anrainer informieren.“ Es werde in Kürze ein Infoschreiben an die Anrainer geben, kündigt Jürgen Rummel an. Man sei bemüht, alle ins Boot zu holen: „Auf Anrainer-Anliegen wird Rücksicht genommen. Aber wichtig ist, dass der Schulbetrieb nicht beeinträchtigt ist. Die Schule hat Vorrang.“ Es werde keine neue Schule hingebaut, betont Jürgen Rummel: „Aber wir müssen vorübergehend Platz schaffen.“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.