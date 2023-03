Arbeiten für ÖBB-Projekt in Maria Anzbach sind angelaufen

Voll angelaufen sind die Arbeiten für den neuen Geh- und Radweg entlang der Bahn in Maria Anzbach. „Bis Herbst 2023 wird die neue Verbindung zwischen Hofstatt, Maria Anzbach und Unter Oberndorf fertig sein“, so die Info seitens der ÖBB. Anfang 2024 starten die Arbeiten für den neuen Bahnhof Maria Anzbach.

Der neue, drei Meter breite Geh- und Radweg wird südlich der Bahn verlaufen und den Weg aus den Ortsteilen Hofstatt und Unter Oberndorf zum neuen Bahnhof Maria Anzbach für alle, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, deutlich kürzer und sicherer machen. Teilweise werden dafür bereits bestehende Wege und Straßen genutzt, etwa die Klein-Weinbergstraße oder die Kronesstraße. Wo es erforderlich ist, wird der großteils asphaltierte Weg entlang der Bahn neu errichtet.

Im Februar 2024 wird mit den Hauptarbeiten für den neuen Bahnhof begonnen werden. Die neue Station wird rund 270 Meter weiter östlich – also Richtung Maierhöfen – barrierefrei, samt Personendurchgang und zwei Aufzügen, neu errichtet (die NÖN hat berichtet).

Auch eine neue Park&Ride-Anlage für rund 50 PKW und eine Bike&Ride-Anlage mit 24 überdachten Zweiradabstellplätzen auf der Nordseite der Bahn sind geplant. Die Zufahrt wird vom Kreisverkehr am Ortseingang abzweigen. „Die derzeit etwa 20 Stellplätze auf der bestehenden Park&Ride-Anlage Kronesstraße werden asphaltiert und stehen den Pendlerinnen und Pendlern auch in Zukunft zur Verfügung“, heißt es in der Presseinfo der ÖBB. 48 überdachte Bike&Ride-Plätze werden südlich der Bahn neu errichtet. Ergänzt werden die Parkmöglichkeiten durch insgesamt zehn Stellplätze für Mopeds bzw. Motorräder.

Mit Fahrplanwechsel im Dezember 2023 werden die Haltestellen Hofstatt und Unter Oberndorf aufgelassen. Alternativen durch Regionalbusse werden zur Verfügung stehen. Auch deshalb wird der neue Bahnhof mit einer Bushaltestelle samt Umkehrschleife am Bahnhofsvorplatz errichtet.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.