Zwölf Monate sind seit dem Spatenstich vergangen, rund zwölf Millionen Euro wurden investiert: Das neue Hauptquartier der Düngerproduktionsfirma Karner wurde am Freitag eröffnet.

„Die 364 Tage seit dem Spatenstich waren eine besondere Zeit. Nicht nur Corona hat uns zu schaffen gemacht. Die ganze Situation in der Wirtschaft hat sich verändert“, stellte Robert Karner fest.

Das neue Gebäude ist zu 99 Prozent fertig. Im Herbst wird der Vollbetrieb starten. Renate Hinterndorfer

Er hat vor 30 Jahren mit einem ganz kleinen Betrieb angefangen und führt jetzt ein international tätiges Unternehmen, in dem auch seine Frau Roswitha und die drei Söhne Gabriel, Konstantin und Sebastian tätig sind. In der Firmengeschichte habe es zwar Rückschläge gegeben, aber man habe den Blick immer nach vorn gerichtet, betonte der Unternehmer. Mit der neuen Firmenzentrale soll die Produktionskapazität verfünffacht werden. Vor allem der osteuropäische Raum soll künftig erschlossen werden.

„Wir haben zum richtigen Zeitpunkt begonnen. Jetzt würde ich es mir stark überlegen.“ Robert Karner angesichts der stark gestiegenen Preise in der Baubranche.

Die Karner Düngerproduktion GmbH erzeugt ökologische Düngemittel für den Einsatz sowohl in der konventionellen als auch in der biologischen Landwirtschaft. Die Produkte bestehen aus mindestens 25 Nährstoffen. Damit will man dafür sorgen, dass sich die ausgelaugten Böden erholen können.

Renate Hinterndorfer Neue Wege beschritten

Der Bau der neuen Zentrale mitten in der Pandemiezeit war eine Herausforderung. „Das Studium der Söhne ist weitergelaufen, das Geschäft soll weiterlaufen. Man fragt sich schon oft, warum man sich das antut. Wir hätten uns auch ein schönes Leben machen können“, so Robert Karner. Aber es gehe um die nächsten Generationen: Auch sie sollen einen guten Lebensraum haben.

Deutlich ausgebaut wurde der Bereich Forschung und Labor. Renate Hinterndorfer

„Vielleicht können wir einen kleinen Beitrag leisten oder einen Anstoß geben, dass sich etwas verändert“, hofft der Unternehmer. Sein Dank galt den Planern und ausführenden Firmen für ihre Arbeit, dem Land und der Stadtgemeinde für die Unterstützung und der Sparkasse NÖ für die finanzielle Abwicklung. Beim Bau seien ökologische Parameter zentral gewesen, betonte Karner. Der Strom für die Produktion kommt von einer Photovoltaikanlage, die Versickerungsfläche wurde verdoppelt.

Auf Knopfdruck bewegen sich die Paletten im neuen Abhollager der AKRA Düngerproduktion. Renate Hinterndorfer

Gabriel, Konstantin und Sebastian Karner führten die Gäste durch die modern gestalteten Verwaltungsräume, durch Labor-, Forschungs- und Fermentierungsbereich sowie Lagerhalle, Kommissionier- und Abholbereich. „Schatztruhe“ des Unternehmens ist ein großer Schrank, in dem die Bakterienkulturen gelagert sind. In einem Film von Philipp Wied wurde dokumentiert, wie die neue Firma gewachsen ist.

„Es ist großartig, was die Familie Karner da umgesetzt hat, sie ist ein Vorbild an Mut, Innovationskraft und Familiensinn. Das ist die Basis für den Erfolg.“

Großes Lob für die Familie Karner gab es von Helmut Miernicki, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur des Landes ecoplus: „Es ist großartig, was die Familie Karner da umgesetzt hat, sie ist ein Vorbild an Mut, Innovationskraft und Familiensinn. Das ist die Basis für den Erfolg.“

Ein riesiges Lager ist in der neuen Halle untergebracht. Renate Hinterndorfer

Auch Landtagsabgeordneter Martin Michalitsch fand nur lobende Worte: „Es ist beeindruckend, welche Investition hier getätigt wurde. Die wissenschaftliche Basis, auf der hier gearbeitet wird, ist beeindruckend. Man schaut auf Pflanzen- und Bodengesundheit.“ Die Firma Karner sei ein innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen und ein attraktiver Arbeitgeber.