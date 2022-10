Neulengbacherin Conny Poell im Duett mit Leo Aberer

Kürzlich wurde nach „I’m Scared“ die bereits zweite Single mit dem Titel „Four seasons“ von Conny Poell im Duett mit Leo Aberer veröffentlicht. Und bald schon werden Solo-Songs von Conny Poell folgen.

Die junge Künstlerin hat viele Jahre in Neulengbach gelebt, jetzt hat sie ihre Zelte in Wien aufgeschlagen. „Es wird bereits fleißig produziert und es stehen außerdem weitere neue Musikprojekte an. Mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten“, macht Conny Poell neugierig.

Song bei Afrikatagen in Wien im Lichtermeer performed

Die Sängerin und Songwriterin, die das BORG in Neulengbach absolvierte, hieß ursprünglich Pöll. „Das für Österreich typische Ö wurde einfach durch das internationale OE ausgetauscht, wird also ‚Pôell‘ ausgesprochen“, erklärt sie.

Von klein auf habe sie gerne gesungen, sagt die Musikbegeisterte, „und ich habe in Folge Taufen und Hochzeiten musikalisch begleitet, eigene Konzerte gegeben und durfte für eine Folge von Willkommen Österreich einige Jingles einsingen.“

Poell schreibt auch eigene Lieder, kurzerhand fragte sie bei Leo Aberer um eine mögliche Zusammenarbeit an. Nach einem klaren Nein des bekannten Musikers gab es dann doch ein „Happy End“ und die erste Single der beiden wurde veröffentlicht und auf Hitradio Ö3 gespielt.

„Weitere Radiosender, Stories, Interviews, unser Musikvideo als Musiktipp im Fernsehen und der 3. Platz in den Ö3 Austro-Charts folgten“ ist Conny Poell total begeistert. Im Sommer durfte Poell den Song „I’m Scared“ mit Leo Aberer & Band bei den Afrikatagen in Wien im Lichtermeer und mitsingendem Publikum performen.

„Dieses Gefühl auf der großen Bühne war großartig und voll Dankbarkeit geprägt, dass die Message rüberkommt, ankommt und auch bleibt“, freut sich die junge Musikerin.

