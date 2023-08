Galerie am Zaun in Neulengbach wächst wieder

Während der Corona-Pandemie ist in Tausendblum die Idee für eine Freiluftgalerie entstanden. Vor rund zwei Jahren zeigten die ersten Ausstellerinnen und Aussteller ihre Arbeiten in der Karl-Deix-Siedlung. Die Galerie ist im Lauf der Zeit gewachsen, immer mehr Nachbarn stellten ihre Bilder am eigenen Gartenzaun aus. Nach einer schöpferischen Pause gibt es jetzt wieder Zuwachs. „Mit großer Freude kann der Verein Arbeiterheim einen neuen Aussteller bei der Freiluftgalerie willkommen heißen“, berichtet Obfrau Beate Raabe-Schasching. Sie freut sich, Thomas Piontek in der Kummergasse als weiteren „Galerie am Zaun“-Mitwirkenden vorzustellen.

Thomas Piontek malt unter dem Mantra: „Die Farbe sucht sich selbst ihren Weg!“ Er hält fest: „Malen ist die Auseinandersetzung mit mir selbst. Es bedeutet für mich Freiheit und Kreativität. Dabei gilt es innere Grenzen zu überwinden und den Kopf auszuschalten. Daher bedanke ich mich sehr herzlich beim Verein Arbeiterheim, dass mir die Mitwirkung ermöglicht wurde.“

Der besondere Dank von Beate Raabe-Schasching gilt dem Grafik-Designer Stefan Koch für die ehrenamtliche Arbeit und Gerhard Hackl für das Fotografieren der Bilder. „Nur mit gemeinsamer Kraft kann die Weiterführung unserer Freiluftgalerie garantiert werden, worüber sich der VANT und die Bewohnerinnen und Bewohner von Neulengbach sehr freuen“, die Vereinsobfrau.

Wer bei der Galerie mitmachen will, kann sich unter beate.raabe@vant.at oder telefonisch unter 0664/8304569 melden.