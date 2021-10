Jürgen Rummel zum neuen Neulengbacher Stadtchef gewählt

21. Oktober 2021: Der Neulengbacher Gemeinderat wählt den Nachfolger von Franz Wohlmuth, der nach 14 Jahren sein Amt zurückgelegt hat. Es gibt keinen Gegenkandidaten, Jürgen Rummel wird mit 29 von 31 Stimmen zum neuen ÖVP-Bürgermeister gewählt.

Er will auf parteiübergreifende Zusammenarbeit setzen, erklärt er in seiner Antrittsrede. Helmut Leonhartsberger wird neuer Infrastrukturstadtrat. Neu in den Gemeinderat kommt Sabine Zuber.

Groß ist die Freude in St. Christophen über den neuen Bürgermeister: An die Ortstafel wurde ein Taferl mit der Aufschrift „Wir sind Bürgermeister“ gehängt.

Auch ein Transparent haben die Rummel-Fans aufgestellt.