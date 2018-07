Der bisherige Geschäftsführer Rafael Daum wird CEO von Rehau Asia Pacific in Singapur. Ingo Krendelsberger will den Wachstumskurs weiterführen. Und er betont: „Der flächendeckende Ausbau der Glasfasernetzwerke ist für den Wirtschaftsstandort Österreich entscheidend. Wir sind stolz darauf, dass die dafür nötigen Mikrokabelrohre hier vor Ort im Werk Neulegbach für Kunden der gesamten Rehau- Gruppe gefertigt werden.“ Ingo Krendelsberger kennt als langjährige Führungskraft den Markt in Österreich und Südosteuropa, er bringt mehr als 20 Jahre Managementerfahrung, davon 13 Jahre bei der Firma Rehau.