Eichgrabenerin wird neue „NÖ heute“-Moderatorin

Redakteurin Veronika Berger übernimmt eine neue Aufgabe beim ORF Niederösterreich: Die Eichrabenerin startet im Oktober als neue „NÖ heute“-Moderatorin. Am 4. Oktober ab 19 Uhr wird sie ihre erste „NÖ heute“-Sendung moderieren. Veronika Berger freut sich auf ihre neue Tätigkeit: „Im Fokus meiner Arbeit stehen immer die Zuseherinnen und Zuseher des ORF Niederösterreich. Diese von nun an stellvertretend für das gesamte Team mit Nachrichten und Wissenswertem aus unserem Bundesland informieren zu dürfen, ehrt und freut mich zugleich.“

Als Redakteurin gehört Veronika Berger schon seit 2018 zum Team des ORF Niederösterreich. Auf die Frage, warum sie Journalistin geworden ist, antwortet sie: „Weil ich dadurch jeden Tag neue Menschen kennenlernen kann und all das einsetzen kann, was mir Freude macht: neugierig sein, Fragen stellen, zuhören und erzählen.“ Bereits während ihres Studiums der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft in Wien begann Veronika Berger als freie Redakteurin erste journalistische Erfahrungen zu sammeln – unter anderem bei „Treffpunkt Medizin“ für ORF III. Im Sommer 2018 kam sie zum Aktuellen Dienst des ORF Landesstudios in St. Pölten. Dort gestaltet Veronika Berger seither Beiträge für Fernsehen, Radio und Internet. Seit Sommer 2020 moderiert sie auch die Wettervorhersage in „NÖ heute“. Im Frühling des Vorjahres begann sie auch mit der Moderation der Journale und Nachrichten auf Radio NÖ. Im Sommer 2023 war die stellvertretende Leiterin der Kulturredaktion im Fernsehen vor allem in kulturellen Belangen zu sehen, zum Beispiel bei der Moderation der Sendereihe „Theaterfest NÖ“.

Veronika Berger übernimmt jetzt die Karenzvertretung von Katharina Sunk und wird abwechselnd mit Nadja Mader, Claudia Schubert, Thomas Birgfellner, Werner Fetz und Benedikt Fuchs den täglichen Nachrichtenüberblick aus Niederösterreich präsentieren. ORF-Niederösterreich-Chefredakteur Benedikt Fuchs ist überzeugt, dass Veronika Berger diesen großen Schritt in ihrer Karriere mit Bravour meistern wird: Sie stellt seit vielen Jahren in der Redaktion des ORF Niederösterreich ihre journalistische Kompetenz und Teamfähigkeit unter Beweis. Sie lebt die multimediale Philosophie des Hauses und hat vor allem zuletzt im Kulturbereich vor der Kamera viel Erfahrung sammeln dürfen.“

ORF-Niederösterreich-Landesdirektor Alexander Hofer: „Eine so erfolgreiche Regionalsendung moderieren zu dürfen ist eine besondere Aufgabe. Veronika Berger ist eine erfahrene Redakteurin vor und hinter der Kamera und damit ist die Entscheidung leicht gefallen, sie als neue Moderatorin ins Team von ,NÖ heute´ zu holen. Zu den neuen Sendeformaten, die wir unserem Publikum ab Herbst präsentieren, kommt jetzt auch ein neues Gesicht.“

Veronika Berger lebt in Eichgraben. In ihrer Freizeit besucht sie gern kulturelle Veranstaltungen oder macht Spaziergänge durch den Wienerwald. Als ihren Kraftplatz in Niederösterreich nennt sie das Rax-Gebiet.