Ende dieses Jahres sollte der Rehau-Standort Neulengbach geschlossen werden, das wurde Anfang des Vorjahres bekannt. Die Produktion von Mikrokabelrohren sollte in einem neuen Werk in Klaipeda in Litauen erfolgen, um weiterhin wettbewerbsfähige Preise bieten zu können. 113 Mitarbeiter hätten ihren Job verloren.

Jetzt wurde beim international tätigen Polymer-Spezialist umdisponiert: Der Standort Neulengbach bleibt doch erhalten, Verhandlungen über einen Verkauf sind derzeit im Gang.

„Die Pläne stehen und die Vorbereitungen laufen“

Gerüchte, dass das Werk erhalten bleibt, hatte es schon im Sommer gegeben. Corona-bedingt würden die Expansionspläne im Ausland auf Eis gelegt, hatte es geheißen, doch seitens des Unternehmens wurde diese Hoffnung gleich wieder zerstört: „Die Pläne stehen und die Vorbereitungen laufen.“

Doch seit der Vorwoche ist es Gewissheit, dass Rehau die Produktion von Mikrokabelrohren doch nicht nach Litauen verlagert. Geplant ist, den Telekommunikationsbereich zu verkaufen, damit die Fertigung im niederösterreichischen Werk weiterlaufen kann.

„Die kontinuierlichen Fortschritte im Bereich Telekommunikation treiben den Wettbewerb innerhalb der Branche rasant voran, ebenso steigen die Anforderungen, mit der zunehmenden Dynamik in diesem Business Schritt halten zu können.“, erklärt Roger Schönborn, Leiter der Division Building Solutions. Damit sich das jetzige Telekommunikationsgeschäft in einem geeigneteren Umfeld nachhaltig weiterentwickeln könne, habe man entschieden, den Geschäftsbereich zu verkaufen, heißt es in einer Aussendung.

Derzeit 84 Mitarbeiter im Werk

Die Verhandlungen über den Verkauf der Geschäftseinheit seien auf gutem Wege. Sowohl Rehau als auch der potentielle Käufer hätten großes Interesse daran, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Werk Neulengbach, sowie im Vertrieb und der Verwaltung eine langfristige Perspektive sichern zu können.

Derzeit sind 84 Mitarbeiter im Neulengbacher Rehau-Werk beschäftigt. Details zu den nächsten Schritten wird es in den kommenden sechs bis acht Wochen geben. Die Produktion im Werk Neulengbach läuft jedenfalls unabhängig vom Zeitpunkt des Verkaufes weiter.

In Neulengbach ist die Erleichterung über diese Entwicklung groß.

Dir Firma Rehau hält übrigens an der Expansion in Litauen fest: „Am Standort Klaipeda werden ab Ende des Jahres Rohrprodukte für das Segment Flächenheizung produziert. Das Werk befindet sich aktuell noch in Bau“, heißt es auf Anfrage der NÖN.