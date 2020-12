Die Planung für ein Jugendtrainingsfeld wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Die ursprüngliche Überlegung, das Projekt noch heuer umzusetzen, musste verworfen werden: „Es hat sich ein bisschen gezogen, auch wegen Corona. Wir konnten nicht so viele Besprechungen machen, und auch mit dem Budget haben wir lang herumgetan“, erläutert VP-Stadtrat Gerhard Schabschneider im Telefonat mit der NÖN.

Aber jetzt ist die Planung beschlossen. 112.000 Euro werden investiert, damit auch die Jugendlichen auf dem Neulengbacher Sportplatz ausreichend Platz zum Trainieren haben. „Das ist sehr wichtig“, betont Schabschneider.

Etwa 150 Kinder nehmen in zehn Gruppen am Fußballtraining teil. Dazu kommen zwei Damenmannschaften, Kampfmannschaft und Reserve. „Am Hauptspielfeld wird nicht trainiert, auf dem Trainingsplatz wird es für die vielen Mannschaften eng. Irgendwann muss man etwas tun“, steht für Schabschneider fest.

Flutlicht und Beregnung

Die Grünfläche beim Stadion wird eben gemacht, für Grasschnitt sollen Container aufgestellt werden. Das Einfahrtstor wird versetzt, zur Tribüne soll ein Zugang mit Kies errichtet werden. Die Flutlichtbeleuchtung wird mittels LED funktionieren, das Wasser für die Beregnung kommt aus dem eigenen Brunnen.

In der nächsten Gemeinderatssitzung sollen die nächsten erforderlichen Beschlüsse gefasst werden. Im Frühjahr soll mit den Arbeiten begonnen werden, damit das Feld im Herbst bespielbar ist. Der Sportverein beteiligt sich an dem Projekt mit Eigenleistungen in der Höhe von rund 44.000 Euro.