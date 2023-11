Bankomat in Kirchstetten ist gesichert

Ein neuer Bankomat wird in Kirchstetten direkt beim Nahversorger Nah&Frisch installiert. „Der bestehende Bankomat wird diese Woche abgebaut. Zwei, drei Wochen werden wir ohne Bankomat auskommen müssen. Ende November oder Anfang Dezember wird der Bankomat am neuen Standort in Betrieb gehen“, informiert Bürgermeister Josef Friedl. Neuer Betreiber des Bankomats ist Euronet.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Firma Kastner realisiert. Bürgermeister Friedl freut sich, dass jetzt Nahversorger, Post, Trafik und Bankomat an einem Standort beisammen sind. „Wichtig war uns auch, dass der Bankomat von außen und 24 Stunden durchgehend zu bedienen ist“, so Friedl.

Der neue Geldausgabeautomat wird im Zuge der Neugestaltung und Modernisierung des Nahversorgers und der Vermietung der ehemaligen Raiffeisenbank-Filiale an die Firma Manseder-Immobilien installiert.

Der Bankomat in Kirchstetten sei immer gut angenommen werden, heißt es seitens der Gemeinde. Rund 3.000 Behebungen pro Monat werden getätigt. Der Gemeinde entstehen beim Betrieb des neuen Bankomats keine zusätzlichen Kosten.