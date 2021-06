Am Montag eröffnete die Firma Würth in Neulengbach einen neuen Shop an der B19, direkt neben dem Autohaus Figl. Wie berichtet bietet Würth, der Spezialist für Montage- und Befestigungstechnik, an diesem Standort Gewerbetreibenden aus Handwerk und Industrie auf einer Verkaufsfläche von über 400 Quadratmetern hochwertige Werkzeuge und Maschinen.

Jede Menge Schrauben, Dübel und Werkzeug gibt‘s auf einer Fläche von 400 Quadratmetern. Würth

Der neue Betrieb ist in der Stadtgemeinde sehr willkommen. Bürgermeister Franz Wohlmuth erklärte gegenüber der NÖN: „Ein Würth-Standort in Neulengbach ist auch eine Imagesache, das ist mehr als positiv.“ Die Ansiedlung sei eine tolle Sache für die Wirtschaft, und auch der Bauhof der Stadtgemeinde werde Kunde im neuen Shop sein.

Das Sortiment umfasst mehr als 5.000 Artikel von Schrauben, Dübeln, chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz. Zusätzlich kann aus dem gesamten Würth-Sortiment von mehr als 120.000 Produkten vor Ort bestellt werden.

Michael Hempt, Mitglied der Geschäftsleitung Würth Österreich erklärt: „Als Neulengbacher freut es mich besonders, dass die kontinuierliche Expansion von Würth es möglich macht, Österreichs 61. Würth Shop in unserer Stadt zu eröffnen. Hier können sich alle Handwerkerinnen und Handwerker der Region mit professionellem Werkzeug oder Befestigungsmaterial ausstatten und bei einem Kaffee vielseitige Services und Systeme unseres Unternehmens entdecken.“

Mit der Würth App kann dringend benötigte Ware von unterwegs bestellt und nur 60 Minuten später im ausgewählten Würth Shop abgeholt werden. Außerhalb der Öffnungszeiten gibt es Abholservice mit Code.