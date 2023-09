Kurse für Clownerie und Improvisation starten in St. Christophen

Noch mehr Spaß ins Leben zu bringen, das ist das erklärte Ziel des Vereines „Improtheater Wienerwald“, der vor kurzem neu gegründet wurde. Obmann ist Harald Gramang, ein Impro-Spieler, der bereits seit 2021 dabei ist, als Karin Krawczynski die ersten dieser Impro-Kurse in der St. Christophener Theaterei anbot.

2021 begann die Profi-Improspielerin Karin Krawczynski Improtheater-Kurse in der Theaterei St. Christophen anzubieten. Tatkräftig unterstützt wurde sie dabei von Christa Berger. Zu diesem Zeitpunkt trainierte Karin bereits eine kleine, aber umso motiviertere Improgruppe, die durch die feste Spielstätte in der Theaterei die Möglichkeit erhielt, sich professionell weiterzuentwickeln.

Seit 2022 begeistert das „Oppala Improteam“, wie sich die mittlerweile „groß gewordene“ Gruppe bei Impro-Shows nennt, drei bis viermal jährlich das Publikum der Theaterei. Parallel zur Show-Truppe wurde das Angebot im Impro-Training ausgebaut. Anfänger und Anfängerinnen sowie Fortgeschrittene trainierten mithilfe von Übungen und Techniken des Improvisationstheaters ihre Spontanität und ihren Humor und sie bauen ihre Souveränität weiter aus. „Impro ist Training fürs Leben. Mit viel Spaß, Lachen, Ausprobieren und über den eigenen Schatten springen begeisterten sich bereits 25 Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Jahr 2022/23 für diese Theaterform“, berichtet Karin Krawczynski stolz.

Um der Nachfrage gerecht zu werden und den Teilnehmern und Teilnehmerinnen die gesamte Spielbreite für ein spontaneres und leichteres Leben zu bieten, stellte sich Harald Gramang, Impro-Spieler der ersten Stunde, zur Gründung des Vereins „Improtheater Wienerwald“ zur Verfügung. Als Obmann unterstützt er mit vollem Enthusiasmus den Aufbau und die Organisation des Vereins. Ihm zur Seite stehen Claudia Groß als Schatzmeisterin und Silvia Gramang-Haring als Schriftführerin. Karin Krawczynski ist als Obmann- Stellvertreterin auch weiterhin tatkräftig in die Organisation involviert. Allerdings bleibt sie ihrer großen Leidenschaft, dem Impro-Training und -spiel weiterhin treu. Als künstlerische Leiterin freut sie sich sehr, dass das Trainingsangebot ab September professionell erweitert wird: So werden neben ihr auch Schauspieler Sebastian Krawczynski mit Basis-Schauspieltraining und Rudi Hebinger, der Gründer von „Theater Irrwisch“, mit Clownerie und Improvisation alte und neue Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen über sich selbst zum Staunen und Lachen bringen. „Wir freuen uns auch ganz besonders, dass Christa Berger immer wieder bereit ist, sich als Trainerin für Impro und Schauspiel zur Verfügung zu stellen“, so Karin Krawczynski.

Bereits am 5. September, um 19 Uhr, geht es los. „An diesem ersten Termin gibt es neben allen Infos zu Angebot und Ablauf auch ein kurzes Schnupper-Training in Improvisation und Schauspiel mit mir und mit Christa Berger“, lässt Krawczynski wissen. (Weitere Infos: www.improtheater-wienerwald.at unter dem Punkt „Impro- & Theater-Training“).