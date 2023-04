BistroBox jetzt auch in Neulengbach

In der BistroBox neben der Avanti Tankstelle in der Stumgasse 2 in Neulengbach gibt es jetzt rund um die Uhr Pizza, Snacks und Getränke auf Knopfdruck. Personal gibt es in der 24-Stunden-Pizzeria keines. Geführt wird der Standort von Franchisepartner Philipp Griessler. Der 28-Jährige kommt aus St. Pölten und ist beruflich in der Personalentwicklung tätig.

“Wir freuen uns sehr, unser Standortnetz in Niederösterreich weiter auszubauen”, sagt BistroBox-Mitbegründer und Geschäftsführer Klaus Haberl. Das Konzept habe bereits viele Menschen überzeugt, sich in Selbstbedienung „schnell und einfach eine qualitativ hochwertige Pizza samt Getränk zu holen”, so Haberl. In Niederösterreich gibt es BistroBox bereits auch in Amstetten, Stockerau, Gänserndorf, Korneuburg, Purgstall, Ybbs, Wiener Neustadt und Groß Enzersdorf. Derzeit betreiben mehr als 20 Franchise-Partner einen oder mehrere BistroBox-Standorte in Österreich.

