Altlengbachs Bürgemeister Göschelbauer ist nun auch RWA-Chef

Michael Göschelbauer ist nicht nur Bürgermeister, Landwirt und Obmann des Raiffeisen-Lagerhauses Tulln-Neulengbach, sondern jetzt auch neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisen Ware Austria (RWA).

„Ich wurde gefragt, ob ich diese Tätigkeit machen will, und habe mich dafür entschieden. Es ist eine nicht alltägliche Aufgabe, bei der man für Betriebe und Genossenschaften viel bewegen kann“, sagt Michael Göschelbauer im NÖN-Gespräch. Er möchte einen guten Kontakt mit den Obmännern und das Netzwerk pflegen.

Neben seinen anderen Tätigkeiten kommen also unter anderem auch wöchentliche RWA-Sitzungen dazu. „Zeitmanagement und Organisation ist ein wesentlicher Teil meiner Tagesplanung“, meint er dazu. „Aber ich mache alles gern und es macht mir Spaß, alle diese Tätigkeitsfelder auszuführen.“

Gewählt wurde Göschelbauer bei der RWA-Generalversammlung. Er löst Johann Lang ab, der dieses Amt 15 Jahre lang innehatte.

Göschelbauer wurde 2018 zum Lagerhaus-Obmann Tulln-Neulengbach gewählt, davor war er bereits Mitglied des Vorstandes. Neuigkeiten gibt es auch dort. Die Werkstätte in Michelhausen wurde mit Jahresende geschlossen, Landesprodukte und Getreidelager sind aber weiter aktiv.

„Die Werkstätten-Mitarbeiter sind bei uns geblieben und in Tulln tätig“, so Göschelbauer. An Plänen, was mit dem Standort Michelhausen passiert, werde derzeit gearbeitet.

Lagerhaus ist die Dachmarke der rund 80 eigenständigen regionalen Genossenschaften in Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Burgenland im Eigentum bäuerlicher Mitglieder und mit mehr als 1.000 Standorten und 13.000 Mitarbeitern. Die RWA ist als Produzent, Dienstleister und Händler in den Geschäftsfeldern Agrar, Technik, Energie, Baustoffe, Haus und Garten tätig und betreibt eine Vielzahl an Beteiligungen und Tochterunternehmen im Inland und in osteuropäischen Ländern.

