Service-Station für Radfahrer bei der Mittelschule Laabental eröffnet

Gerne wird das Fahrrad für tägliche Arbeitswege, als Fortbewegungsmittel in der Freizeit oder Sportgerät genutzt. Um den Trend zur Zweiradmobilität weiter voranzutreiben, braucht es Anreize und die richtigen Maßnahmen. In Kooperation mit dem Land Niederösterreich unterstützt deshalb der ÖAMTC zahlreiche Gemeinden mit kostenlosen Radreparatursäulen an frequentierten Plätzen, um die regionale Infrastruktur für Radfahrerinnen und Radfahrer zu stärken. Nun wurde ein neuer ÖAMTC Fahrrad-Stützpunkt in Altlengbach eröffnet: Die 1,4 Meter hohe Service-Station am Radweg bei der Mittelschule Laabental verfügt über eine Aufhängevorrichtung für Fahrräder und ist mit Druckluft und Werkzeug, etwa Inbus- oder Schraubenschlüssel, ausgestattet. Kleinere "Wehwehchen" am Fahrrad können hier schnell und einfach selbst behoben werden.

„Radfahren noch komfortabler machen“

„Der Fahrrad-Stützpunkt bietet unseren Radfahrerinnen und Radfahrern die Möglichkeit, ihre zweirädrigen Gefährte rasch und unkompliziert zu servicieren", freut sich Bürgermeister Michael Göschelbauer. „Gut 40 Prozent aller mit dem Auto zurückgelegten Wege sind kürzer als fünf Kilometer und eignen sich damit wunderbar für einen Umstieg aufs Fahrrad. Mit der Service-Station gelingt es uns, das Radfahren wiederum ein Stück weit komfortabler zu machen."

Und Josef Strohmayer, ÖAMTC-Stützpunktleiter in St. Pölten, Lilienfeld und Tulln, ergänzt: „Wenn einmal die Luft ausgeht oder nicht mehr alles rund läuft, schafft unsere Radreparatursäule schnelle Abhilfe. So können Radfahrende kleinere Pannen unmittelbar selbst beheben – ganz ohne komplizierte Umwege und Kosten. Wir freuen uns, dass wir mit unserem neuen Fahrrad-Stützpunkt in Altlengbach einen Beitrag zur Stärkung der hiesigen Rad-Infrastruktur leisten können."