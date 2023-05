320-PS-Fahrzeug für die Feuerwehr Markersdorf

Im Rahmen einer kleinen Feier in Anwesenheit von Bürgermeister Jürgen Rummel und Stadtrat Helmut Leonhartsberger wurde das neue Hilfeleistungsfahrzeug präsentiert. Das alte Tanklöschfahrzeug hatte im Jänner seine wirtschaftliche Nutzungsdauer erreicht und soll verkauft werden.

Das neue Fahrzeug, ein MAN-2 Achser mit 320 PS und einem halbautomatischen Getriebe, verfügt, wie Kommandant Bernhard Zöllner erläutert, über einen 4000 Liter-Wassertank und 200 Liter Schaum, eine Straßenwaschanlage, eine nach vorne wirkende 5 Tonnen-Seilwinde und zwei Generatoren: einen Einbaugenerator mit 8 kvA sowie ein Notstromaggregat mit 14 kvA Leistung; auch zwei Tauchpumpen sind an Bord.

Außerdem ist im Heck eine Schnellangriffseinrichtung mit einem formstabilen C42-Schlauch eingebaut, der ein modernes Hohlstrahlrohr versorgt. In der Kabine finden 9 Mann Platz, 3 Atemschutzgeräte sind vorhanden.

Die Planung für den Ankauf begann 2021, wie Altkommandant Rudolf Zöllner verriet. Ein wichtiger Punkt sei der große 4000-Liter-Tank gewesen, um bei Bränden in Objekten außerhalb der Ortschaft ausreichend Wasser für den Erstangriff zu haben. Der zahlreich anwesenden Bevölkerung, die mit köstlichen Grillstelzen und Koteletts versorgt wurde, dankte der Kommandant für ihr Interesse, und meinte: „Die Schulung wird noch eine Menge Arbeit mit sich bringen, aber wir haben jetzt ein Top-Auto für die Sicherheit der Gemeinde.“ Bürgermeister Rummel dankte für die Einladung und denen, die den Empfang vorbereiteten, und sagte: „Das Fahrzeug erfüllt alle Anforderungen für Hochwässer, Brände und technische Einsätze. Ich wünsche euch, dass dieses Fahrzeug so selten wie möglich zum Einsatz kommt.“ Die Segnung soll im September in einem feierlichen Rahmen stattfinden.

