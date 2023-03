In der Reihe „Kunst im öffentlichen Raum“, in der auf Initiative des Landes Niederösterreich bereits 13 zumeist lokal fokussierte Werke erschienen sind, wurde nun ein weiterer Band editiert, der die Kunstdenkmäler in und um Neulengbach in den Blick nimmt. Günter Wagensommerer hat 20 so unterschiedliche Objekte wie die Sonnenuhr am Amtshaus, das Alte Rathaus, den Kreuzweg in der Pfarrkirche, die Kaufmann-Orgel in der Kirche oder die Dreiföhrenkapelle beforscht und seine Ergebnisse in 20 einzelnen Aufsätzen dargelegt, die Walter Kautz als Obmann des Vereins für die Geschichte von Neulengbach und Umgebung zu einem übersichtlich gestalteten und liebevoll illustrierten Buch zusammengefasst hat. Erhältlich ist das Werk bei allen Trafiken in Neulengbach, im „Repair-Café“ und im Gemeindeamt.

