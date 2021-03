Ein neues Buch von Helga Panagl ist auf den Markt gebracht, der Titel „Lachen hilft“, mit dem Zusatz „fast immer“ lässt auf heitere Geschichten schließen. „Weil gerade jetzt viele nichts zum Lachen haben, habe ich mir gedacht, dass gerade jetzt dafür die passende Zeit ist und habe meine vielen Geschichten, mit denen ich meine Zuhörer bei Vorlesungen immer begeistern konnte, zu einem Buch zusammengefasst“, beschreibt es die Kirchstettner Autorin und sie stellt dazu fest: „Damit das Lachen mehr Wert bekommt, habe ich ins Buch auch Nachdenkliches mit hineingenommen.“ Die vielen Kurzgeschichten und Satiren wurden im Laufe der Jahre verfasst, und das über viele Jahre hindurch, lässt Helga Panagl wissen. „Wenn Sie gerne lachen und sich auch an Surrealem erfreuen, dann ist das heitere Buch gerade richtig für Sie“, so fasst es die Leiterin vom Verlag Berger in Horn zusammen.

Das Buch lädt ein zu einer Reise durch das etwas andere Alltagsleben und erzählt, wie ein intelligenter Hund eine Familie erzieht, wie ein Sittich Zwist beilegt, wie die kleine Muckl eine Party organisiert oder etwa, wie Eusebius aufgrund seiner Schatten-Phobie Epochales für die Menschheit erfindet. Es gibt auch die Geschichte dabei, von Balduin, der sich umgehend aufmacht, um das Loch, in dem die gestohlene Saliera vergraben ist, lukrativ zu vermarkten, als er hört, dass die Erde versteigert wird.

„Damit das Lachen mehr Wert bekommt, habe ich ins Buch auch Nachdenkliches mit hineingenommen.“ Helga Panagl

Panagls Werk ist ein Buch voll breit gefächertem Humor und Optimismus auf 150 Seiten, nähere Infos: www.verlag-berger.at. Das Buch kostet 14,90 Euro und ist bei der Autorin selbst, im Buchhandel und beim Verlag Berger erhältlich.