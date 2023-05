IT-Firma Ebcont jetzt auch in Innermanzing

Ebcont ist einer der führenden IT-Dienstleister in Österreich, der IT-Lösungen für mehr als 130 Kunden aus allen Branchen – einschließlich des öffentlichen Sektors – anbietet. Namhafte Unternehmen und Institutionen aus unterschiedlichen Branchen schenken dem Neulengbacher Unternehmen, das neben dem Heimatmarkt Österreich auch in Deutschland, der Schweiz und den USA tätig ist, seit vielen Jahren ihr Vertrauen.

Ebcont wurde im Jahr 2000 von Rupert Weißenlehner in Neulengbach als „electronic business consulting team“ mit drei Mitarbeitenden gegründet. Heute gibt es insgesamt zehn Ebcont-Firmen mit rund 650 Mitarbeitenden aus über 30 Nationen sowie zahlreiche Subunternehmer.

Die Firmenzentrale befindet sich in Neulengbach, der operative Hauptsitz in Wien. Acht weitere Standorte sind zwischen Vorarlberg und Burgenland zu finden. International erfolgreich agiert Ebcont von Frankfurt und Saarbrücken sowie New York aus. Zur Ebcont-Gruppe gehört neben den IT-Unternehmen auch der Personaldienstleister PS³ Personalservice GmbH für Gewerbe und Industrie im Wiener Raum.

Nun eröffnete das Unternehmen einen neuen Bürostandort in der Gießhüblstraße in Neustift-Innermanzing. Neben modernen Büroarbeitsplätzen stehen dem Team nun auch Konferenz- und Seminarräume für Projekt- und Steuerungsgruppen zur Verfügung.

Gründer und Mehrheitsgesellschafter Rupert Weißenlehner konnte zur Eröffnung der Räumlichkeiten zahlreiche Partner, Mitarbeiter, Nachbarn und Freunde begrüßen. Er dankte allen, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben.

Für die musikalische Unterhaltung bei der Eröffnung sorgte Christian Terzinsky mit Band. Das Catering besorgte Heribert Breitenecker.

