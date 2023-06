„Herrli“ und „Frauli“ müssen zur Schulung

Region Wienerwald Mit 1. Juni traten wichtige Änderungen für alle Hundehalter und -halterinnen in Kraft. Künftig sind Grundkenntnisse über die Hundehaltung und eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachzuweisen. Neu ist auch, dass pro Haushalt maximal fünf Hunde erlaubt sind. Die allgemeine Sachkunde umfasst eine einstündige Information durch Tierärzte und eine zweistündige Information durch eine fachkundige Person. Hundebesitzerin Rosemarie Huber-Marsam findet die neue Gesetzesverordnung nicht schlecht für Menschen, die im Begriff seien, sich erstmals einen Hund anzuschaffen. „Es ist wichtig, eingehend darüber nachzudenken, ob man genügend Zeit, Geduld und Platz für ein Tier hat, das man mindestens zehn bis 15 Jahre lang oder länger in seiner Wohnung oder seinem Haus haben möchte. Und ob es in einer engen Wohnung unbedingt ein Husky sein muss, der zwar allerliebst ist, aber mit seinem extrem dicken Fell und seinem enormen Bewegungsbedürfnis besser in kalte, sehr weitläufige Regionen der Welt passt."

Die Unterdambacherin hat ihre Windhündin „Laika" aus dem Tierheim geholt. Nachdem ich in einer Siedlung wohne, habe ich mich für diese Rasse entschieden, weil diese Hunde nicht kläffen, denn dauernde Bellerei möchte ich meinen Nachbarn nicht zumuten", erklärt Huber-Marsam. Für Menschen, die durch ihre jahrelange Hundehaltung bereits hundeerfahren sind, findet sie das neue Gesetz nicht nötig.„Novelle kann nicht alle Probleme lösen“„Für mich ist der Großteil der Novelle nicht zielführend", sagt Franziska Streller. Der Besitzerin zweier Hunde erscheint es aber dennoch sehr wichtig, zukünftige Hundehalter und -halterinnen über die verschiedenen Hunderassen und deren Bedürfnisse aufzuklären. „Es sollte auch strengere Richtlinien betreffend Zucht geben", sagt Streller. Die Obergrenze von fünf Hunden pro Haushalt findet sie nicht zielführend, denn es mache ja einen großen Unterschied, ob jemand in einer kleinen Wohnung lebt oder in einem großen Haus mit riesigem Garten und damit großem Lebensraum für Hunde. „Am allerwichtigsten ist es, sich im Vorfeld zu überlegen, welche Rasse man sich zulegt und dass dieser Hund zur jeweiligen Lebenssituation passt", sagt Franziska Streller, die glaubt, dass mit der neuen Novelle nicht alle Probleme von Hundehaltern gelöst werden können. „Gut überlegen, wenn man sich einen Hund zulegt“Und wie sieht es ein Tierarzt? „Wir empfinden die neue Gesetzeslage als ganz positiv, schließlich ist es wichtig, dass gewisse Grundlagen vermittelt werden im Zusammenhang mit der Anschaffung eines Hundes", sagt Robert Heger. Der Neulengbacher Tierarzt bekräftigt, dass es absolut in Ordnung sei, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass ein Tier Kosten verursacht und dass man mit dem Kauf eines Hundes eine jahrelange Bindung eingeht. „Sich einen Hund zu nehmen, sollte im Vorfeld genauestens überlegt werden und man sollte die für sich geeignete Rasse herausfinden. Alleine, dass ein Hund besonders lieb ausschaut, genügt nicht", sagt Heger. Der Neulengbacher Tierarzt und seine Gattin Daniela, die auch Tierärztin ist, haben sich nicht als Schulungspartner für die zukünftig vorgeschriebenen Schulungstermine beteiligt: „Wir sind auch so schon mit viel Arbeit eingedeckt." Neben Tierärzten würden auch Hunde-Vereine und Hundeschulen für die vorgeschriebenen Schulungen sorgen, sagt Heger.

Für Hundehalter oder -halterinnen für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential und auffällige Hunde gab es ja schon bisher gesonderte Vorschriften und diese wurden laut Stadtgemeinde auch immer wieder eingefordert. „Die allgemeine Sachkunde und die erweiterte Sachkunde unterscheiden sich auch dadurch, dass die jetzt neue allgemeine Sachkunde (dreistündige Information) nur einmal vom Hundehalter oder der Hundehalterin für alle gehaltenen Hunde absolviert werden muss, während die erweiterte Sachkunde für jeden gehaltenen Hund mit erhöhtem Gefährdungspotential und für jeden gehaltenen auffälligen Hund vom Hundehalter oder der -halterin absolviert werden muss", wird seitens der Neulengbacher Stadtgemeinde festgehalten.

Betreffend Haftpflichtversicherung ist bei Neuanmeldung eines Hundes beim Gemeindeamt der Nachweis eines Haftpflicht-Versicherungs-Abschlusses mit einer Mindestversicherungssumme von 725.000 Euro vorzulegen. Für alle bereits „bestehenden" Hunde gilt eine Übergangsfrist, bis zum 1. Juni 2025 ist für diese Hunde die Vorlage des Nachweises der ausreichenden Versicherung bei der Gemeinde vorgesehen.

In der Hundeschule in Kirchstetten bereitet man sich jedenfalls auf die Schulungen vor: „Zu unserer wichtigsten Aufgaben zählt derzeit, die Vorgaben des NÖ Hundehaltegesetzes umzusetzen. Gemeinsam mit meinem Team und den Tierärzten der Umgebung bereiten wir jetzt die Sachkundevorträge, die zukünftig für alle Hundebesitzer verpflichtend sind, vor“, so Obfrau Sabine Hofer vom ÖGV Kirchstetten.