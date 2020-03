Aufgeregte Stimmung herrschte am Donnerstag in der Aula der Neulengbacher Volksschule: Ein Team des Musikprojektes „Monsterfreude“ unter der Leitung von Michael Wagenthaler war gekommen, um die sechs Klassen, die am Projekt teilnehmen werden, zu treffen und die ersten Chorstunden mit den Schülern abzuhalten. Stefanie Weingartner, seit mittlerweile vier Jahren als musikalische Leiterin des Programmes, setzte sich sogleich ans Klavier, um die Kinder zu begleiten. „Ich bin stolz und finde es toll, dass sechs Klassen aus unserer Schule mitmachen. Es ist ein wunderbares Projekt“, zeigt sich Direktorin Marietta Leibetseder begeistert. Musik sei ein ganz wichtiger Teil beim Lernen. Sie erklärt: „Musik beeinflusst das Gehirn immer positiv.“

Bisher kamen nur Wiener Schulen zum Zug. Theresa Klingenbrunner, Pädagogin der 2 b, wurde auf das Projekt aufmerksam und sie begeisterte fünf weitere Pädagogen zur Teilnahme mit ihren Klassen.

„Es ist meine Erfindung“, meldet sich Michael Wagenthaler zu Wort. Vor sieben Jahren habe er die „Monsterfreunde“ ins Leben gerufen. „Für meine Schulkinder“, sagt er, „um die Musik für die Kinder zum Leben zu erwecken.“ Das führte in weiterer Folge dazu, dass die Kids die Musik in jeden Unterrichtsgegenstand hineingeholt hätten, berichtet Wagenthaler stolz. „Dann ist der totale Hype ausgebrochen und die Idee ist zu dem geworden, was es heute ist.“

Kinder zu Neugierde und Wissen motivieren

12.000 Kinder konnten bisher so über die Musik und die Fantasie zum Lernen begeistert werden. „Es erfüllt mich mit Stolz, dass jetzt immer mehr Schulen, auch außerhalb von Wien, sich melden und mitmachen möchten. Und auch, dass die Volksschule Neulengbach die erste in Niederösterreich ist“, sagt der Erfinder der „Monsterfreunde“.

Es sei das größte Musikprogramm im Schulunterricht Österreichs, so der „Erfinder“. „Den Ehrenschutz hatte in den letzten Jahren der Bundespräsident inne. Und die künstlerische Schirmherrschaft wurde von Stardirigent Franz Welser-Möst übernommen.“ Der 25-jährige gebürtige Oberösterreicher, der in Wien Gesang studiert hat und ausgebildeter Kindergarten- und Hortpädagoge ist, ist jetzt bereits Vollzeit mit seinem Projekt beschäftigt. Er stellt fest: „Wenn Kinder durch Musik von sich aus Motivation für Neugierde und Wissen entwickeln, dann tun wir uns Lehrer wesentlich besser in unserer Wissensvermittlung.“

Von der Musik- und Kulturszene in Niederösterreich ist Wagenthaler, der nach seiner Ausbildung auch für ein Programm der Wiener Sängerknaben gearbeitet hat, überaus angetan. Er lobt: „Es ist wunderbar, was sich in den letzten zehn Jahren da etabliert hat.“

Das Projekt läuft bis zum Ende des Schuljahres, zum Abschluss nehmen die drei zweiten Klassen an einem großen Abschlusskonzert in der Marx-Halle in Wien teil. Auch im Lengenbachersaal in Neulengbach wird ein Konzert stattfinden.