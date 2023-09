Smartphone-Coach aus Eichgraben unterstützt Eltern

Vor einem Jahr hat sich die Eichgrabenerin Andrea Buhl-Aigner mit ihrem Unternehmen „Smartphone Coach“ selbstständig gemacht. Bereut hat sie diesen Schritt nicht. Im Gegenteil – kaum läuft ein Projekt, hat sie schon wieder neue Ideen und Programme auf Lager. „Letztes Jahr habe ich meine ersten Testballons gestartet. Ausgehend von diesen ersten Antworten habe ich die Vorträge für Elternvereine und Schulen entwickelt, aus den Erfahrungen mit vielen Eltern-Gruppen wurde eine Webinar-Serie und jetzt geht es weiter“, erzählt die Eichgrabenerin.

„Selbst ein gutes Vorbild sein“

Zurzeit arbeitet sie an einem neuen Programm für Eltern, das gerade mit den ersten Müttern und Vätern in der Testphase ist. „Smartphone Fit Family“ wurde mit Eltern für Eltern entwickelt und schließt die digitale Bildungslücke von Eltern. „Das größte Problem sind fehlende Informationen. Alle Eltern, die jetzt älter als 35 Jahre alt sind, haben etwas gemeinsam: Sie haben keine eigenen Kindheits- oder Jugenderfahrungen mit Handys oder Tablets“, erklärt Buhl-Aigner. Und das rächt sich heute mitunter beim Umgang mit den Geräten in der eigenen Familie. Denn um altersgemäß passende und gut informierte Entscheidungen zu treffen, fehlt vielen Eltern das aktuelle Digitalwissen. Die größte Herausforderung: selbst ein gutes Vorbild sein.

Gesunder Umgang mit Bildschirmen

Bei „Smartphone Fit Family“ gibt es keine Erziehungstipps. Das Programm bietet Informationen, wie man Kinder und Jugendliche im Internet schützt, über gesunden Umgang mit Bildschirmen und welche Möglichkeiten es gibt, Bildschirmgewohnheiten zu verändern. Auch Handysucht ist immer wieder ein Thema. Mittlerweile ist auch der ORF auf Andrea Buhl-Aigner aufmerksam geworden und hat sie als Fachfrau in eine Doku mit dem Titel „Nicht ohne mein Handy“ mit einbezogen. Diese Doku wird am Mittwoch, 4. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 1 ausgestrahlt.