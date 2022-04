Treffpunkt Asperhofen: Kurse starten wieder

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Es geht wieder los im Treffpunkt Asperhofen. Aktuell arbeitet der Verein am neuen Programm. „Wir sind motiviert und freuen uns“, erzählt Obfrau Melanie Eckl-Kerber. Bis zum Sommer sind bereits 14 Veranstaltungen geplant. Dazu gehören ein Beauty-Day für Mädchen, ein Harry Potter-Filmabend, ein Roboter-Kurs für Kinder oder der Malkurs „Acrylic Pouring“. Hinzu kommen regelmäßige Termine wie die Elternberatung oder der Zwergaltreff.

2021 war es ruhig im Treffpunkt. „Das letzte Jahr war mühsam. Wir konnten ganz wenig machen“, blickt Eckl-Kerber zurück. Wegen Corona musste der Verein lange pausieren. Umso größer ist die Vorfreude auf die kommenden Events. Den Anfang macht das Osterbasteln am Donnerstag, 31. März. Ein weiteres Highlight ist das Fastensuppen-Essen für Jung und Alt am Palmsonntag, 10. April. Heuer gehen die Spenden an Geflüchtete aus der Ukraine.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.