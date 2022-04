Mobile Jugendarbeit startet in Neulengbach

Werbung

„Wir entwickeln uns immer städtischer, das bringt auch städtische Probleme mit sich“, stellte der Grüne Vizebürgermeister Paul Mühlbauer in der Gemeinderatssitzung fest. Deshalb soll mobile Jugendarbeit in Neulengbach gestartet werden. Jugendliche sollen direkte Ansprechpersonen haben. Zwei Sozialarbeiter vom Verein „Jugend und Lebenswelt“ sollen ab Mai in der Stadt tätig werden.

Das Projekt wurde gemeinsam mit der Leaderregion Elsbeere Wienerwald entwickelt und ist zunächst für eineinhalb Jahre angelegt. Die Kosten belaufen sich auf rund 88.000 Euro, von Leader werden 80 Prozent der Kosten gezahlt. Die Stadt übernimmt die restlichen 17.000 Euro. „Ich glaube das ist ein Super-Projekt und eine wichtige Ergänzung“, so Mühlbauer. Auch die Grüne Gemeinderätin Claudia Anderl, selbst Sozialarbeiterin, begrüßt die Initiative: „Zerstörungen wird es trotzdem geben, aber man muss hinschauen und Angebote setzen. Ich finde es super, dass das ausprobiert wird und hoffe, dass es erfolgreich ist.“

ÖVP-Bürgermeister Jürgen Rummel wies darauf hin, dass es in der Park- und Rideanlage einmal mehr massiven Vandalismus gab. Auch er rechnet nicht damit, dass das Jugendprojekt ein Allheilmittel ist: „Aber vielleicht bringt es eine Verbesserung.“

