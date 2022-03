Neulengbach: Lesestoff gibt‘s nun auch in der Zelle

„Es gibt ein unheimliches Angebot an alten Büchern“, stellt Ewald Furtmüller, der Leiter der Stadtbibliothek Neulengbach fest. Regelmäßig werden der Bücherei gebrauchte Bücher angeboten, die aber keinen Platz mehr finden.

Um diese Werke zu den Lesern zu bringen, werden jetzt „Bücherzellen“ an vier Standorten eingerichtet. Die Idee dafür hatte Silvia Schweighofer.

Erste Zelle ist bereits in Betrieb

Die neuen Bücherzellen stehen in Neulengbach in der Haagerstraße, in Tausendblum am Kleebühel, in der Höhenstraße und in Ollersbach.

Die erste Zelle in der Höhenstraße ist bereits in Betrieb. Dort können sich Bücherfreunde gratis Lesestoff holen und auch Bücher abgeben. Die alten Telefonzellen an den drei weiteren Standorten werden in den kommenden Wochen hergerichtet und mit Büchern befüllt.

Die Telefonzellen wurden der Stadtgemeinde von A1 angeboten. Dank der Initiative von Stadtrat Helmut Leonhartsberger konnte für alle Wunschstandorte eine Bücherzelle gefunden werden, heißt es seitens der Gemeinde.

„Wir freuen uns, dass es mit den Telefonzellenbetreibern ein gutes Einvernehmen gibt und die Telefonzellen von A1 für die Stadtbibliothek Neulengbach genutzt werden können“, sagt Kulturstadträtin Maria Rigler.

Andrea Kahry, Beate Raabe-Schasching, Silvia Schweighofer sowie Ewald und Elfi Furtmüller haben sich bereit erklärt, die Bücherzellen zu betreiben.

Das Bücherei-Team hat mit solchen „Außenstellen“ schon gute Erfahrungen gemacht: „Wir haben seit Beginn rote Bücherschränke in der Aula des Rathauses und im Sommer im Bad, das läuft sehr gut“, sagt Ewald Furtmüller.

