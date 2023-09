Tratscherl mit der Polizei am Neulengbacher Gemeindeamt

Die Polizei in Österreich startet ab der ersten Oktoberwoche mit dem Projekt „coffee with cops“ durch. „Ziel dieser Aktion ist es, im Rahmen von ,Gemeinsam.Sicher mit unserer Polizei ' mit der Bevölkerung abseits von Amtshandlungen ins Gespräch zu kommen, um so mögliche sicherheitsrelevante Themen zu erörtern, oder auch nur eine angenehme gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen“, erklärt dazu Bezirkspolizeikommandant Philipp Harold.

Im Vordergrund stehen dabei die Gespräche für ein Miteinander zwischen den Mitbürgerinnen und Mitbürgern sowie der Polizei. In der Region Neulengbach findet „coffee with cops“ erstmals am Donnerstag, 5. Oktober, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr im Bereich des Kirchenplatzes beziehungsweise bei Schlechtwetter im Foyer der Stadtgemeinde Neulengbach statt. Polizisten der Inspektionen Neulengbach und Altlengbach werden der Bevölkerung für Gespräche zur Verfügung stehen.

„Coffee with cops“ soll von nun an regelmäßig im Bezirk stattfinden.