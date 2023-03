Projekt Ortszentrum Altlengbach: „Viele Fragen sind offen“

Auf der Website der Gemeinde und in einer vierseitigen Sonderzeitung informiert die Gemeinde über die geplante Neugestaltung des Ortszentrums und die Bürgerbefragung am 23. April.

Bürgermeister Michael Göschelbauer möchte die Bevölkerung für das Projekt begeistern: „Als Entscheidungsträger dieser Gemeinde stehen wir hinter dem vorgestellten Projekt. Es ist hoch an der Zeit, einen attraktiven und belebten Ortskern zu schaffen, nicht zuletzt auch deshalb, um Infrastruktur und Nahversorgung aufrechtzuerhalten und auszubauen.“

Kritische Töne zu dem Projekt gibt es nicht nur von einer kleinen Gruppe von Bürgern (die NÖN hat berichtet), sondern auch von Altlengbacher Politikern. Zu Wort meldet sich Wolfgang Luftensteiner: „Bei diesem Vorhaben geht es um ein Jahrhundert-Projekt für die Marktgemeinde und um die Verwendung von sehr viel Steuergeld. Da haben die Bürger ein Recht genau zu wissen, worauf sich die Gemeinde finanziell einlässt“, sagt der ehemalige SPÖ-Bürgermeister und jetzige parteifreie Gemeinderat. Er ist für die Erneuerung des Gemeindezentrums und auch für die Bürgerbefragung, findet den Zeitpunkt dafür aber verfrüht. Es seien zu viele Fragen offen. Zum Beispiel sei nicht bekannt, welche Flächen von den insgesamt knapp 4.000 Quadratmetern im Besitz der Gemeinde bleiben und welche zu welchem Preis an einen Bauträger verkauft werden. Luftensteiner vermisst auch Informationen über das Miet-Kauf-Modell, über die Gesamtkosten-Schätzung und Förderungen. Bevor diese Fragen nicht beantwortet sind, sei die Befragung verfrüht: „Ich bestelle mir ja auch kein Auto, das schön aussieht, ohne zu wissen, wie viel die Leasingrate beträgt und wie hoch in etwa die Betriebskosten sind.“

Auch Wilhelm Singer übt Kritik: „In anderen Orten werden die Bürger eingebunden. In Altlengbach stellt man den Bürgern fast fertige Dinge vor die Nase. Dann darf man sich nicht wundern, dass das einigen nicht gefällt.“ Der FPÖ-Gemeinderat ortet vielerorts „ein Murren“. Er selbst kritisiert unter anderem, dass „fast alles zubetoniert“ werde und die Finanzierung offen sei. „Der Bürger soll über etwas entscheiden, was völlig offen ist. Eine Volksbefragung zu machen ohne vorher alles zu klären ist fast ein Schmäh“, so Singer.

Wie Bürgermeister Michael Göschelbauer gegenüber der NÖN mitteilt, sind die Ausschreibungen derzeit im Gang. Dass die Menschen nach der Finanzierung fragen, sei verständlich: „Aber wir haben das Projekt mit bestem Wissen und Gewissen ausgearbeitet.“ Die meisten Flächen, die jetzt zur Verfügung stehen, habe die Gemeinde erst angekauft: „Das war ein großer Aufwand, aber da können wir etwas Schönes machen.“

Niemand brauche sich wegen der Finanzierung Sorgen machen: „Natürlich können wir uns das Ganze leisten. Man kann wenig Geld investieren und alles im Sand verlaufen lassen oder viel Geld vernünftig nutzen für die Zukunft.“ Der Gemeindeanteil wird laut ÖVP-Bürgermeister etwa 40 Prozent der Gesamtkosten betragen. Auch frühere Projekte seien gelungen, betont Göschelbauer: „Wir haben immer das Maximum herausgeholt, es wird auch diesmal passen, auch wenn die Dimension eine andere ist.“

