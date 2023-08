St. Christophnerin schwärmt: „Kostümbaden macht glücklich“

„Kostümbaden" heißt die neue Geschäftsidee von Christa Berger. „Ein Wellnesstag muss nicht immer in einem Spa stattfinden", sagt Christa Berger, und sie lädt ein, ein paar besondere Stunden in ihrem Kostümfundus in St. Christophen zu verbringen. Diese Art von Veranstaltungen sollte in Österreich, wenn nicht europaweit oder sogar weltweit einmalig sein, sagt sie: „ich habe viel recherchiert und gegoogelt und rein gar nichts in dieser Weise gefunden."

Wer zum Beispiel Kleidung aus dem Mittelalter bevorzugt, sich gerne im Biedermeier-Outfit zeigt, die 1920er-Mode für sich ausprobieren möchte oder in Kleidung der 50er, 60er, 70er oder 80er Jahre schlüpfen möchte, ist bei Christa Bergers neuester Einrichtung ganz richtig.

„Kostümbaden macht nicht nur glücklich, sondern auch jede Menge Spaß, ob alleine oder mit Freunden und Freundinnen", erklärt die St. Christophnerin, die zu all den Kleidungsstücken auch noch unzählige Hüte, Schmuck, Schuhe und Taschen zu bieten hat. Christa Berger erzählt den "Kostümbadenden" gerne auch die Geschichten zu den besonderen Kleidungsstücken, welcher Star sie einst getragen hat, woher das Unikat stammt oder etwa, wie es den Weg in die Theaterei gefunden hat.

Wie kommt man auf so eine Idee? wollte die NÖN wissen. „Immer wieder sagten mir Menschen, die Kleidung und Accessoires bei mir ausgeborgt haben, dass sie gerne stundenlang im Fundus weiterstöbern wollten, ich sollte sie doch für ein ganzes Wochenende gleich in den Räumlichkeiten einsperren, um ohne Ende Gewand ausprobieren zu können", lacht Christa Berger. Vor kurzem seien dann noch junge Leute in ihrem Kleiderfundus gewesen, die ungemein viel Spaß beim Kleiderprobieren hatten, dabei viele Fotos schossen und danach glücklich und voller positiver Energie das Haus verließen. „Diese beiden Erlebnisse sind die Initialzündung zu meiner neuen Geschäftsidee Kostümbaden gewesen", sagt Berger. Und sie habe sich auf die Suche gemacht, derartiges sei auf der ganzen Welt nicht zu finden.

Neben der großen Kostümauswahl gibt es auch Sekt, erlesene Weine und auf Wunsch auch Cocktails und Appetithäppchen zu genießen. Und das Ganze kann auch für später dokumentiert werden, denn es kann nach Herzenslust fotografiert werden.

Junggesellen- oder Junggesellinnenabende oder lustige Mädelsabende könnten im Rahmen des „Kostümbadens" gefeiert werden oder etwa besondere Geburtstagsfeiern damit veranstaltet werden. „Oder einfach nur so, um sich zu belohnen oder sich etwas Gutes zu tun", sagt Berger, die das Angebot nicht nur für Frauen plant, auch Männer soll die neue Attraktion ansprechen. "Badet euch einfach durch unseren Kostümfundus und genießt diesen einzigartigen Wellnesstag mit euren Freunden und Freundinnen", lädt die ideenreiche St. Christophnerin ein.

Genau gezählt habe sie das Repertoire ihrer Kleidersammlung nicht, "aber so um die 5.000 Stücke werden es schon sein", schildert sie. Christa Berger sammelt Vintage-Stücke schon seit ihrer Kindheit, damals waren das ausgemusterte Kleider ihrer Oma und ihrer Mama. Seit der Gründung der Theaterei vor 20 Jahren stöberte die St. Christophnerin zudem auf vielen Flohmärkten auf der Suche nach besonderen Stücken. Und als vor kurzem ein Niederösterreichischer Kostümverleih seine Pforten schloss, hat Christa Berger etwa 300 Teile zugekauft. "Im Moment bekomme ich auch sehr vieles von privat, von Menschen, die Kleidung ausmustern, oder aus Verlassenschaften", erklärt Berger, die Menschen seien glücklich, wenn besondere Kleidungsstücke, Hüte und Taschen nicht auf den Müll wandern müssen, sondern bei ihr Einzug halten können. "Mittlerweile bekomme ich besondere Stücke auch von Künstlern und Künstlerinnen, die bei mir in der Theaterei auftreten, auch sie sind von meinem reichen Fundus immer wieder schwer begeistert."

Eine Anmeldung fürs "Kostümbaden" ist ab sofort bei Christa Berger möglich unter: 0664/9203051.

KLeider in allen Farben und Ausführungen aus alten Zeiten gibts zum Anprobieren. Foto: privat